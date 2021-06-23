В Киеве ищут взрывчатку на Центральном и Южном вокзалах

23.06.21 17:25

На Ровенщине освятили новый престол и храм УПЦ

23.06.21 17:15

Митрополит Онуфрий рассказал, почему УПЦ поддерживает Украинское Библейское Общество

23.06.21 16:56

Ольга Данилюк о «Мистецьком Арсенале»: государственные культурные учреждения не хотят меняться

23.06.21 16:45

Иерусалимский Патриарх призвал православных преодолевать человеческие слабости, которые угрожают единству Церкви

23.06.21 16:43

В Киеве «заминировали» не только вокзалы, но и несколько гостиниц и ТРЦ

23.06.21 16:23

Появилось видео курьеза во время встречи Зеленского с президентом Грузии

23.06.21 15:40

В Церкви рассказали, как можно победить пандемию коронавируса

23.06.21 15:39

Центры массовой вакцинации в Украине получат новую вакцину

23.06.21 15:13

Стало известно, какие болезни убивают украинцев

23.06.21 14:37

В ВОЗ рассказали, нужно ли после вакцинации носить маски и соблюдать дистанцию