В Киеве ищут взрывчатку на Центральном и Южном вокзалах

Главное: Правоохранители проверяют информацию о заминировании Центрального и Южного вокзалов. Работа вокзалов ограничена.
Детали: Неизвестный сообщил о заминировании Центрального и Южного вокзалов в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».
Работа вокзалов ограничена. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.
Сейчас правоохранители проверяют информацию о заминировании.
Поезда курсируют по графику.
В тему: 17 июня в Киеве «заминировали» вокзал и центральную станцию метро.