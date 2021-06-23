В Церкви рассказали, как можно победить пандемию коронавируса

Главное: Чтобы победить пандемию, нужна всеобщая мобилизация.

Детали: Об этом глава ОВЦС Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) сказал в эфире программы «Церковь и мир», сообщает Об этом глава ОВЦС Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) сказал в эфире программы «Церковь и мир», сообщает mospat.ru

«Нужно понимать, что речь идет по сути о войне, потому что против людей применено биологическое оружие. Это война за выживание людей. Когда была объявлена Великая Отечественная война, там было много добровольцев, но если бы только одни добровольцы шли на фронт, то мы бы эту войну не выиграли, а проиграли. Была объявлена всеобщая мобилизация. Вот и для того, чтобы победить этот вирус, нужно объявить всеобщую мобилизацию и в каких-то сферах, особенно в сфере услуг, где люди имеют доступ к широкому кругу людей, я думаю, вакцинация для некоторых категорий лиц должна стать обязательной», — отметил митрополит Иларион.

Глава ОВЦС МП считает, что происхождение этого вируса является искусственным, и «задача людей заключается в том, чтобы как можно скорее победить этот вирус».

По его словам, чтобы победить вирус, созданы вакцины, но, к сожалению, никто еще не создал вакцину от глупости и лекарство от эгоизма.

«Много людей, которые в высшей степени безответственно относятся к тому, что происходит. Есть даже врачи, которые говорят, что лучше переболеть, чем вакцинироваться. Это настолько безответственное заявление, что я бы врачей, которые делают такие заявления, лишал квалификации. Есть, к сожалению, и священники, которые отговаривают людей от вакцинации под разными предлогами. Я думаю, что это крайне безответственное поведение, потому что мы все несем ответственность не только за самих себя, но и за окружающих нас людей. Человек, который не делает прививку по каким-то личным соображениям — из-за собственной глупости, предубеждений или потому, что его кто-то склонил к такому решению, — ведет себя безответственно не только по отношению к самому себе, но и по отношению к окружающим людям», — заключил митрополит Иларион.