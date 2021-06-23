В Украине начался очередной этап вакцинации от коронавируса

Главное: Четвертый этап вакцинации от COVID-19 стартовал в Украине. По состоянию на сегодняшний день в Украине сделали 2149244 прививок.

Детали: В Украине начался четвертый этап вакцинации от коронавируса. В рамках этапа прививки сделают ряду категорий граждан. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«В Украине стартовал 4-й этап вакцинации от COVID-19. Во время него прививают людей старше 60 лет, а также людей в возрасте 18-59, которые имеют сопутствующие заболевания, заключенных и персонал заведений лишения свободы и следственных изоляторов», — сообщили в Минздраве.

При этом одновременно продолжается прививка приоритетных групп из предыдущих этапов.

Кто входит в приоритетные группы для вакцинации от коронавируса:

— медики и другие работники учреждений здравоохранения,

— жители и персонал домов престарелых и специализированных интернатов,

— маломобильные граждане,

— социальные работники и священнослужители,

— педагоги,

— военнослужащие и сотрудники других структур государственной безопасности,

— работники органов государственной власти и местного самоуправления всех уровней,

— работники топливно-энергетического комплекса и других структур, от которых зависит функционирование государства.

Также на подконтрольной украинскому правительству территории прививают граждан, проживающих на временно оккупированных территориях.

Также более 90 центров вакцинации в 17 регионах Украины прививают всех желающих, кто записался в лист ожидания.

По состоянию на 23 июня, в Украине сделали 2149244 прививок против COVID-19. Одну дозу вакцины получили 1755137 человек, получивших две дозы и завершивших вакцинацию — 394107 человек.

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