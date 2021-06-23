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Новости > Митрополит УПЦ рассказал о значении действий Святого Духа

Митрополит УПЦ рассказал о значении действий Святого Духа

Автор: «Фраза»
23.06.21 13:55
257
Митрополит УПЦ рассказал о значении действий Святого Духа
Главное: Дух Святой — Утешитель, потому что в Нем — источник утешения православного христианина во всех его жизненных испытаниях.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.
 
«Всякая душа живится Святым Духом. Всякая сила, которая скрывается в недрах земли, тоже живится Духом Святым. И это было доказано святителем Лукой Крымским в его книге „Дух, душа, тело“. В ней он чётко раскрыл закон превращения энергии, когда одна энергия переходит в другую энергию. Но изначальной энергией является Дух Святой. Это та энергия, на которой держится весь мир — видимый и невидимый», — отметил митрополит Лука
 
Владыка напомнил, что каждый человек в дни своего младенчества получил уже первый дар Святого Духа в Крещении, когда был принесен в храм.
 
«Но на протяжении всей своей жизни каждый христианин имеет возможность восполнять, умножать в себе эти благодатные дары, получаемые в таинствах церковных. Без всего этого не может быть духовного роста. Именно для этого спешим в храм Божий, чтобы принять в себя Божественную благодать в обрядах, священнодействиях, через слово Божье и молитву», — объяснил он.
 
Митрополит отметил важность для каждого человека наполняться благодатью Духа Святого. «Он — Утешитель, потому что в Нем — источник утешения православного христианина во всех его жизненных испытаниях. Он посещает души в минуты сердечного сокрушения о грехах, оживляя надежду на милосердие Божье», -сказал он.
 
В завершении архиерей пожелал сохранять сердечную чистоту и не прикасаться к той скверне, которую предлагает этот греховный мир.
 
«Нам не обойтись без благодати Святого Духа. Без её содействия нам никогда не очиститься от грехов, никогда не найти правильный путь в Царствие Небесное. Нам никогда не преуспеть в подвигах христианской жизни. Вот почему наш долг — постоянно и неотступно желать даров Святого Духа. Вот почему просим за каждой утренней и вечерней молитвой, за каждым богослужением в храме: «Царю Небесный, Утешителю, Душе истины,... прииди и вселися в ны и очисти ны от всякия скверны и спаси, Блаже, души наша», — заключил митрополит Лука.
 
В тему: Митрополит УПЦ УПЦ рассказал о духовной пользе испытаний Подробности читайте на Фразе: https://fraza.com/news/302016-mitropolit-upts-rasskazal-o-duhovnoj-polze-ispytanij">рассказал о духовной пользе испытаний.

Тэги: УПЦ, Митрополит Лука

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