Украина постепенно выходит из «зеленой» зоны карантина

Главное: Сразу несколько областей Украины уже не соответствуют «зеленой» зоне карантина. Это Киевская, Кировоградская, Черкасская и Ивано-Франковская области.

Детали: Согласно данным за прошедшие сутки, три региона Украины не соответствуют «зеленой» зоне эпидемический опасности из-за низкого уровня охвата тестирования на коронавирус. Это Киевская, Кировоградская и Черкасская области.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения в среду, 23 июня.

Охват тестированием должен быть более чем 300 тестирований на 100 тысяч жителей. При этом, согласно данным Минздрава за прошедшие сутки, этот показатель составляет 287 на 100 тысяч в Киевской области, в Кировоградской — 297 и в Черкасской — 291.

Кроме того, в Киеве уровень заболеваемости превышает допустимый показатель — менее 75 на 100 тысяч населения и составляет 85, но в таблице это никак не обозначено цветом.

Стоит отметить, что днем ранее несоответствие наблюдалось в двух регионах — в Киевской и Ивано-Франковской областях.

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