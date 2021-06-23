В ООН рассказали о воюющих детях во всем мире

Главное: В мире воюют более 8,5 тысяч людей. Погиб почти каждый третий.

Детали: В ООН озвучили цифры по воюющим в мире детям. Данные привел ее глава Антониу Гутерреш.

По его словам, в прошлом году в военных конфликтах участвовали 8 521 детей.

Он добавил, что сразу 5 748 несовершеннолетних получили ранения, а 2 674 погибли.

Отмечается, что детей забирают в военные формирования путем похищения или вербовки.

В ООН говорят: «За прошлый год в 21 конфликте было совершено нарушение прав против 19 379 детей. Больше всего их было в Сомали, ДР Конго, Афганистане, Сирии и Йемене».

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