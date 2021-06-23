Вакцинация в Украине набирает обороты

Главное: В Украине полностью привили от коронавируса более 394 тысяч человек. Первую дозу вакцины получили 1 755 137 людей.

Детали: Министерство здравоохранения сообщило о темпах вакцинации от коронавируса в Украине. Появились свежие данные.

Информируется, что две дозы вакцины получили 394 107 человек.

Одну дозу вкололи 1 755 137 людям.

Всего в нашей стране сделано 2 149 244 прививок.

Уточняется, что за минувшие сутки привили 53 786 человек: вторую дозу вакцины получили 31 260 человек, а первую – 22 526 людей.

Вакцинацию проводили 412 мобильных бригад и 1 064 стационарных пунктов.

Также на прививку от COVID-19 записались 725 976 людей.

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