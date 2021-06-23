Лукашенко «подложил свинью» ЕС

Главное: Беларусь не будет защищать ЕС от нелегальных мигрантов. Заявление сделал президент страны Александр Лукашенко.

Детали: Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна не будет защищать ЕС от наплыва нелегальных мигрантов. Об этом он сказал, выступая в Брестской крепости.

Среди прочего он отметил: «В Литву, Латвию и в Польшу ринулись тысячи и тысячи нелегальных мигрантов. Они требуют от нас защитить их от контрабанды, от наркотиков».

Лидер страны добавил: «Так и хочется спросить, вы что там, очумели вообще? Вы против нас развязали гибридную войну и требуете, чтобы мы вас защищали, как и прежде? Вы нас информационно душите, методично и коллективно. Рушите, пытаетесь убить нашу экономику и ждёте, что мы будем тратить сотни миллионов долларов, как и прежде, на защиту ваших геополитических интересов?».

Александр Лукашенко добавил: «Только безумцы могут так думать и рассчитывать на нашу поддержку. Боремся против этого зла, как можем. Хотите, чтобы мы, как прежде, боролись, делайте в этом направлении шаги, а не пытайтесь нас задушить – это бесперспективно».

В тему: Лукашенко сделал резонансное заявление по Украине.