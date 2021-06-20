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Новости > Озвучена пугающая цифра умерших от коронавируса в Бразилии

Озвучена пугающая цифра умерших от коронавируса в Бразилии

Агата Кловская
20.06.21 15:46
730
Озвучена пугающая цифра умерших от коронавируса в Бразилии

Главное: От коронавируса в Бразилии умерли уже более 500 тысяч человек. Вспышка инфекции может усугубиться из-за медленной вакцинации населения и бездействия властей.

Детали: В Бразилии от коронавируса скончались уже более 500 тысяч человек. Об этом сообщает Reuters.

Только 11% бразильцев полностью вакцинированы от коронавируса. При этом с приходом зимы в южное полушарие и с распространением новых вариантов коронавируса ожидается рост смертности.

По данным за пятницу в Бразилии зарегистрировано 498 499 случаев смерти из 17 801 462 подтвержденных случаев COVID-19 — самый высокий показатель погибших за пределами США. Всего в течение последней недели в Бразилии в среднем умирало по 2 тысячи человек в день.

«Я думаю, что мы достигнем 700 тысяч или 800 тысяч смертей, прежде чем мы увидим эффекты вакцинации», — сказал Гонсало Вечина, экс-глава бразильского регулятора здравоохранения Anvisa.

Он раскритиковал действия президента Жаира Болсонару в связи с пандемией, в частности, включая отсутствие скоординированных национальных ответных мер и его скептицизм по отношению к вакцинам, блокировкам и требованиям ношения масок, которые он стремился ослабить.

В тему: Стало известно, сколько в Украине потратили денег на вакцину от коронавируса.

Тэги: здоровье, мир, смертность, Бразилия, коронавирус

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