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Новости > На Кировоградщине Предстоятель УПЦ совершит канонизацию святых Александрийской епархии

На Кировоградщине Предстоятель УПЦ совершит канонизацию святых Александрийской епархии

Александра Кудрявцева
19.06.21 21:00
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На Кировоградщине Предстоятель УПЦ совершит канонизацию святых Александрийской епархии
Главное: На Кировоградщине в городе Александрия 21 июня состоится канонизация священномучеников Александра, Василия, Иакова, Феодора и святой блаженной исповедницы Иулитты.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на www.alexandria-eparhia.org.ua, Божественную литургию и прославление местночтимых святых Александрийской епархии совершит Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.
 
Богослужение начнется в 08.00 в кафедральном соборе в честь Покрова Пресвятой Богородицы.
 
Как сообщалось ранее, решение о канонизации блаженной Иулитты Священный Синод УПЦ принял 3 апреля 2019 года, священномучеников — 9 декабря 2020 года.
 
Блаженная Иулитта Педан родилась 28 июля 1885 года в селе Петрово (сейчас Кировоградская область). Вышла замуж за Кирилла Педана, стала матерью четырёх детей. С 1930-го по 1939 года её забирали на допросы и в тюрьму 12 раз. Последний арест закончился судом и приговором от 11 июня 1940 года к 8-ми годам тюрьмы за «организацию религиозной секты». Вскоре Иулитту направили в Херсонскую больницу для душевнобольных. Всё время подвижница продолжала молиться и проявлять заботу о людях, обращавшихся к ней за помощью и советом.
 
Умерла святая 8 апреля 1955 года. 17 мая 2019 года состоялось обретение мощей святой. Сейчас они находяться в Свято-Покровском соборе в городе Александрия.
 
Иерей Иаков Илличевский (+ 1919) родился в семье псаломщика в Херсоне. 6 мая 1919 года принял мученическую смерть от рук местных большевиков и был похоронен возле храма в честь великомученика Феодора Тирона поселке Новая Прага , в котором служил. Летом 2020 года были обретены его мощи.
 
Иерей Василий Слотвинский в 1877 году окончил Одесскую семинарию. Служил на Кировоградщине. 6 мая 1919 года принял мученическую смерть.
 
Иерей Феодор Статкевич обучался в Одесской духовной семинарии. В 1894 году был рукопололжён в сан священника и направлен служить в Сретенский храм в село Павлыш на территории нынешней Кировороградской области. С 1897 года служил настоятелем в Богоявленской церкви в селе Богоявленск. Во время Первой мировой войны с 1915 года отец Феодор вместе со священником Илией Генкиным являлся активным членом комитета помощи беженцам. Благодаря их трудам были открыты соответствующие попечительства в селах Онуфриевское и Богоявленское. Был убит большевиками 12 апреля 1919 года при совершении погребения.
 
Иерей Александр Балануца в декабре 1913 года был определён настоятелем Михайловского храма села Ивановка на территории Кировоградщины. Умер от рук большевиков 27 августа 1919 года.
 
*** Канонизация — это действие, посредством которого Церковь подтверждает святость того или иного подвижника, тем самым «узаконивая» его почитание в народе.
 
В тему: Епископ УПЦ рассказал, чему учит пример святого князя Игоря Черниговского.

Тэги: Александрия, Кировоградская область, святые, УПЦ, Митрополит Митрополит Онуфрий

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