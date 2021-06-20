Природа не оставила людям шансов на бессмертие, – исследование

Главное: Ученые опровергли миф, согласно которому молодость и жизнь человека при определенных условиях можно продлевать почти неограниченно. По последним данным, у людей и родственных им животных уровень смертности в позднем возрасте строго определяется биологическими свойствами организма.

Детали: Международная группа ученых собрала большой набор данных по повозрастным показателям смертности нескольких популяций разных родов приматов, включая африканских обезьян (два рода), центральноамериканских и южноамериканских обезьян (один род), человекообразных обезьян (два рода) и индриидов (мадагаскарские лемуры). Как сообщает Lenta.ru, также исследователи изучили данные о рождении и смерти в девяти различных человеческих популяциях Европы, Карибского бассейна и Украины XVII-XX веков, а также двух групп охотников-собирателей в 1900-2000 гг.

Во всех случаях авторы выявили одну и ту же общую картину: высокий риск смерти в младенчестве, который быстро снижается в незрелом и подростковом возрасте, остается низким до раннего взросления, а затем постоянно увеличивается в пожилом возрасте.

При этом все наблюдаемые различия в ожидаемой продолжительности жизни и равенстве продолжительности жизни объясняется вариациями в смертности молодых особей, а не неоднородной смертностью на протяжении всей жизни.

Эти результаты подтверждают гипотезу инвариантной скорости старения, которая накладывает биологические ограничения на продление молодости и жизни.

Пока неизвестно, смогут ли медицинские достижения в будущем преодолеть биологический предел продолжительности жизни и достичь того, чего не удалось добиться природе в ходе эволюции.

В тему: Ранее ученые из Израиля и США научились продлевать жизнь мышей на 23%. Они уверены, что их метод сможет работать и на людях, увеличив средний возраст человека до 120 лет.

Тогда же международная группа биологов разработала тест, позволяющий по анализу крови определить комплексный показатель динамического состояния организма. С возрастом он снижается и достигает минимума к 120-150 годам.

Напомним: В июне 2021 года Министерство здравоохранения Украины запустило интерактивный «Калькулятор жизни». Он предсказывает продолжительность жизни человека на основе информации о состоянии его здоровья, привычках и образе жизни.