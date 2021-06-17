С начала лета украинцы массово тонут в водоемах

Главное: С начала лета в Украине утонули 52 человека. В том числе четырнадцать детей.

Детали: С первых дней лета украинцы массово тонут в водоемах. Об этом информирует ГСЧС.

Известно, что на воде уже погибли 52 человека. В том числе четырнадцать детей.

В сообщении сказано: «Жуткая статистика, которая свидетельствует о равнодушном отношении граждан к вопросам собственной безопасности во время пребывания на водоемах. Только за минувшие сутки утонуло четверо взрослых и двое детей».

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