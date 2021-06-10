Главное: Президент России Владимир Путин заявил, что законопроект о коренных народах в Украине не соответствует нормам гуманитарного права. Поэтому он сравнил Украину с нацистской Германией.

Детали: Президент России Владимир Путин сравнил Украину с нацистской Германией. Об этом шла речь в эфире российского телеканала «Россия 24».

Так, он охарактеризовал предложенный украинским президентом законопроект о коренных народах в Украине.

«Говорить о русских, как не о коренном народе, это смешно и глупо. Вообще, деление на коренных, это уже точно напоминает практику нацистской Германии. А как быть людям со смешанной кровью, что с ними делать?», — сказал он.

Путин заявил, что украинский законопроект якобы не соответствует нормам гуманитарного права, но он считает, что никакой реакции Запада на этот документ не будет.

«Это (принятие закона о коренных народах) приведет к тому, что сотни тысяч или миллионы выедут (из Украины). Это мощный удар по русскому народу в целом», — добавил президент РФ.

18 мая президент Владимир Зеленский внес в парламент свой законопроект о коренных народах в Украине. Документ предусматривает предоставление статуса коренного народа крымским татарам.

Позже появился текст президентского закона о коренных народах.

В тему: В июне 2019 года Владимир Путин сравнил Владимира Зеленского с хамелеоном.