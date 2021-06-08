Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Священник УПЦ дал совет, как не обидеть человека правдой

Священник УПЦ дал совет, как не обидеть человека правдой

Александра Кудрявцева
08.06.21 16:50
248
Священник УПЦ дал совет, как не обидеть человека правдой
Главное: Христианин должен быть правдивым и честным, только сперва — с самим собой и по отношению к себе.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал протоиерей Владимир Пучков в комментарии для портала «Православная жизнь».
 
«Человеку важно ощущать, что он прав. Тогда он убедителен и интересен. Честен, в конце концов. В то же время отсутствие такого ощущения нередко бывает причиной неуверенности. Всем ведь известно, что неуверенный и нерешительный человек раздражает, как никто другой.
 
Однако есть и другая сторона. Так как сознание собственной правоты вселяет в человека, помимо уверенности, ещё и чувство превосходства и высокомерие. Тот, кто прав, нередко позволяет себе грубость, бывает жесток, циничен и безжалостен. Давайте пристально всмотримся в свои грехи, неблаговидные поступки и скверные деяния. Совершая которые мы были абсолютно уверены в собственной правоте. Ощущение правоты развязывает руки, санкционирует крайности, оправдывает грех. Поэтому к нему необходимо относиться так же осторожно, как и к любому другому чувству, понимая, что даже лучшее в нас не чуждо порочности», — сказал протоиерей Владимир Пучков.
 
Он считает, что начинаться осторожность должна далеко не в процессе спора или конфликта. «О ней поздно вспоминать в пылу ссоры или в запале дискуссии. Чтобы ощущение правоты не портило жизнь ни нам, ни нашим ближним, следует научиться как минимум говорить правду без вреда для ближнего и ущерба для себя», — отметил отец Владимир.
 
Также отец Владимир отметил, что не всякая правда на самом деле правда. «Правда в чистом виде всегда одна — это правда Божия. Человеческих же правд в мире никак не меньше, чем людей. Очевидно, что каждый верит в свою правду и в этом отношении он полностью честен с самим собой. Однако столь же очевидно, что отдельно взятая личная правда остаётся правдой только для того, кто ей верит. С других же и спрос другой», — считает он.
 
«Отсюда правило: помнить, что то, что я считаю правдой, составляет мою, так сказать, личную правду. Она может быть действительно правдой, во всяком случае в моих глазах. Но независимо от этого моя личная правда ближнему, как правило, не нужна и не интересна. Так зачем её говорить? Если кто-то нашей правдой заинтересуется, о ней не грех рассказать, но если не просят, то без её озвучивания вполне можно обойтись», — отметил священник.
 
В завершении священник подчеркнул, что желающий говорить правду другому и сам должен быть правдив.
 
«Христианин должен быть правдивым и честным. Только сперва — с самим собой и по отношению к себе. А в жизни необходимо научиться говорить правду в первую очередь тогда, когда ложь может принести нам выгоду или покрыть наш грех. Или тогда, когда правдой можно воспрепятствовать клевете, когда посредством правды можно защитить слабого и беззащитного, не допустить подлости и не дать совершиться несправедливости. Всегда, когда правда даётся с трудом и требует мужества, когда конечным результатом правды становится праведность, а не самодовольное ощущение собственной правоты», — подытожил протоиерей Владимир Пучков.
 
В тему: Митрополит Антоний рассказал, почему важно быть духовно бдительным.
 

Тэги: человек, УПЦ

Комментарии

Статьи

08.06.21 08:48

На Евро – с отличным настроением!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Блогер: Записанные Кондратюком «пленки» не будут иметь юридической силы, как бы Зеленский не пытался
08.06.21 16:12

Блогер: Записанные Кондратюком «пленки» не будут иметь юридической силы, как бы Зеленский не пытался

Автор: Игорь Вальский, MIGnews.com.ua

Выбор редакции
На Евро – с отличным настроением!
На Евро – с отличным настроением!
На Евро – с отличным настроением!
На Евро – с отличным настроением!
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
08.06.21 18:35

В Нью-Йорке появилась улица в честь святого, который учился в Киевской духовной академии
08.06.21 17:25

Церковь проводит международный конкурс православной фотографии
08.06.21 16:40

Стало известно, когда в Украине запустят COVID-сертификаты
08.06.21 16:29

В центре Киева водитель «Лексуса» набросился с ножом на водителя эвакуатора
08.06.21 16:23

В Китае от коронавируса будут вакцинировать крошечных детей
08.06.21 15:45

Игуменья УПЦ рассказала, как спасли Русский Афон от запустения в XX веке
08.06.21 15:38

На Закарпатье ребенок выпал из коляски и умер
08.06.21 15:33

В Украину доставили очередную партию вакцины Pfizer
08.06.21 14:54

Евро-2020: украинские фанаты не смогут посетить матч с Голландией
08.06.21 14:40

СМИ: Ярославский и Терехов постараются, чтобы в Харькове «закон об олигархах» Зеленского не работал
08.06.21 16:40

Стало известно, когда в Украине запустят COVID-сертификаты
08.06.21 15:33

В Украину доставили очередную партию вакцины Pfizer
08.06.21 14:54

Евро-2020: украинские фанаты не смогут посетить матч с Голландией
08.06.21 13:05

Стало известно, почему некоторые люди переносят коронавирус бессимптомно
08.06.21 08:58

Смертность от COVID-19 в Украине выросла после выходных
07.06.21 23:59

Накануне встречи с Путиным Байден позвонил Зеленскому и пригласил его в Белый дом
07.06.21 20:36

Оккупанты будут судиться с Украиной из-за «водной блокады» Крыма
07.06.21 19:00

Главные новости за 7 июня 2021 года
07.06.21 16:03

Стало известно сколько украинских городов открыли центры массовой вакцинации от COVID
07.06.21 15:31

Бывшего чиновника СНБО подозревают в госизмене
04.06.21 15:59

Скандал в Болгарии: «племянники» из Украины и Молдовы массово делились органами с богатыми «дядюшками»
04.06.21 18:58

Богатырева, Табачник, Пискун и другие бывшие чиновники массово лишились госдач
07.06.21 14:25

Россия может отказаться от участия в Евро-2020 из-за новой формы сборной Украины
03.06.21 15:42

Рынок «Столичный» приостановил работу, — СМИ
05.06.21 18:39

Названы громкие фамилии, которые первыми попадут в реестр олигархов
04.06.21 19:17

Главные новости за 4 июня 2021 года
04.06.21 20:43

В Китае зафиксирована вспышка мощного штамма коронавируса
07.06.21 14:38

На Донетчине мужчина взорвал гранатой припаркованный автомобиль. Есть пострадавшие
02.06.21 10:11

Ученые успешно испытали «убийцу» раковых клеток
07.06.21 15:46

В МИД ответили России на претензию по новой форме сборной Украины
Фото и Видео
В центре Киева водитель «Лексуса» набросился с ножом на водителя эвакуатора
В центре Киева водитель «Лексуса» набросился с ножом на водителя эвакуатора
В центре Киева водитель «Лексуса» набросился с ножом на водителя эвакуатора
В центре Киева водитель «Лексуса» набросился с ножом на водителя эвакуатора
Появилось видео аномальной непогоды в Херсоне
Появилось видео аномальной непогоды в Херсоне
Появилось видео, как в Крыму затопило целое село
Появилось видео, как в Крыму затопило целое село
Хорваты делятся видео сильного землетрясения
Хорваты делятся видео сильного землетрясения
Под Киевом задержана серийная мошенница
Под Киевом задержана серийная мошенница
Самый богатый человек мира через месяц полетит в космос
Самый богатый человек мира через месяц полетит в космос
Появилось видео эпичной драки после цыганской свадьбы в России
Появилось видео эпичной драки после цыганской свадьбы в России
Во Львове маршрутка влетела в дерево
Во Львове маршрутка влетела в дерево
В Киеве в квартиру на девятом этаже через окно проник пенсионер и взял заложницу
В Киеве в квартиру на девятом этаже через окно проник пенсионер и взял заложницу
Опубликовано видео с места столкновения двух поездов в Пакистане
Опубликовано видео с места столкновения двух поездов в Пакистане
fraza.com
Новости блогосферы
01.06.21 20:33

Зачем власть преследует русскоязычных граждан Украины?
31.05.21 19:59

Тюрьма за цветы и свобода за убийство: правосудие по-украински
30.05.21 16:13

В Украине готовится грандиозный кипиш?
11.05.21 08:57

Как рост населения Китая повлияет на судьбу Украины

Опрос

Куда вы поедете отдыхать летом 2021?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.