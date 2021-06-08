В Виннице УПЦ провела благотворительный молодежный бал

Стало известно, почему некоторые люди переносят коронавирус бессимптомно
Смертность от COVID-19 в Украине выросла после выходных
Накануне встречи с Путиным Байден позвонил Зеленскому и пригласил его в Белый дом
Оккупанты будут судиться с Украиной из-за «водной блокады» Крыма
Главные новости за 7 июня 2021 года
Стало известно сколько украинских городов открыли центры массовой вакцинации от COVID
Бывшего чиновника СНБО подозревают в госизмене
Россия может отказаться от участия в Евро-2020 из-за новой формы сборной Украины
К концу недели перекроют центр Киева. Движение транспорта будет очень затруднено
Названо еще одно опасное последствие коронавируса