Во Львове студентка выбросилась из окна после ссоры с парнем

Главное: Сегодня утром во Львове произошла трагедия. Там из окна седьмого этажа выпала студентка.

Детали: Во Львове 17-летняя студентка выпала с 7 этажа общежития на улице Лисинецкой и погибла. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области.

Инцидент произошел рано утром 8 июня.

Девушка погибла на месте от травм, полученных в результате падения с высоты.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство». Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Как сообщает «Варта 1», студентка выбросилась из окна. Со ссылкой на собственные источники издание сообщает, что инцидент произошел около 05:50 утра. Девушка по неустановленным причинам выбросилась из окна. Известно, что перед этим у нее была ссора с парнем.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.

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