Стало известно, почему некоторые люди переносят коронавирус бессимптомно

Главное: Тенденцию к «скрытому» течению коронавирусной инфекции ученые связывают с генетикой. Речь идет о гене, отвечающем за восприятие вируса.

Детали: Исследователи из Ньюкаслского университета в Великобритании выяснили, почему люди с диагнозом COVID-19 не болеют и переносят инфекцию без симптомов. Об этом пишет Science Daily.

Ученые считают, что ответ на этот вопрос скрывается в генетике. В частности, они утверждают, что ген HLA-DRB1*04:0 встречается у людей с бессимптомным течением коронавируса. А именно он отвечает за непринятие инфекции.

В эксперименте принимали участие 49 пациентов с тяжелым течением COVID-19 и 69 — у которых заболевание протекало в «скрытой» форме.

Кроме этого, стало известно, что указанный ген подвластен широте и долготе. Таким образом, он может быть у населения Северной и Западной Европы.

Однако, эксперты подчеркивают, что бессимптомный COVID-19 может заражать других людей.

В тему: Названо еще одно опасное последствие коронавируса.