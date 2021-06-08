Стало известно, как будут праздновать 30-ю годовщину независимости Украины

Главное: Украина готовится к празднованию 30-й годовщины независимости. Правительство одобрило план.

Детали: Правительство утвердило план празднования 30-й годовщины независимости Украины. Стали известны его подробности.

Информируется, что в понедельник, 23 августа, в День флага пройдет церемонии торжественного поднятия государственного флага нашей страны при участии президента в Киеве, а также руководителей органов власти в населенных пунктах, «где реализован проект Самый большой государственный флаг Украины, а также в дипломатических учреждениях за границей».

В этот же день состоится учредительный саммит Крымской платформы. Кроме этого, как сообщается, «пройдет первый форум социально-гуманитарного направления Саммит первых леди и джентльменов на территории Национального заповедника София Киевская».

Во вторник, 24 августа, в День независимости проведут такие мероприятие: торжественное заседание Верховной Рады, торжественный концерт и парад войск на Крещатике и Майдане Независимости. Ожидается, что парад состоится с пролетом авиации в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров. После этого можно будет увидеть артиллерийский салют на Трухановом острове.

Кабинет министров также сообщает, что на Михайловской площади и Владимирском проезде в Киеве состоится показ современных образцов вооружения и техники сил безопасности и обороны.

Ожидается, что «будет организовано торжественное прохождение катеров и пролет авиации, воздушный и морской показ вооружения и военной техники на Днепре (Киевский речной вокзал, Труханов остров)».

Кроме этого, как говорят в правительстве, в Одессе на внешнем рейде морского порта состоится торжественное прохождение боевых кораблей и судов, а также состоится пролет авиации, воздушный и морской показ вооружения и военной техники.

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