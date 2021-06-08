Онколог рассказал о «правиле пяти сигарет»

Главное: Курение увеличивает риск рака. Особенно более пяти сигарет в день.

Детали: Российский ученый-онколог Андрей Каприн рассказал о влиянии сигарет на риск возникновения рака. Его цитируют местные СМИ.

Эксперт заявил, что выкуривание больше пяти сигарет в день на двадцать процентов повышает риск возникновения онкологии.

Он напомнил: «Для профилактики онкологических заболеваний необходимо выполнять все необходимые предписания по скринингу и по диспансеризации, вести здоровый образ жизни и не курить».

Кроме этого специалист рекомендует «не злоупотреблять алкоголем и красным мясом, повысить физическую активность, следить за индексом массы тела и при необходимости бороться с ожирением».

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