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Новости > Под Киевом произошло кровавое ДТП – пострадали пять человек

Под Киевом произошло кровавое ДТП – пострадали пять человек

Александр Панько
08.06.21 10:55
418
Под Киевом произошло кровавое ДТП – пострадали пять человек

Главное: Под Киевом произошло ДТП. Пострадали пять человек.

Детали: Вечером понедельника, 7 июня, возле села Калиновка на трассе Киев – Одесса произошло кровавое ДТП. О нем сообщает областная полиция.

Известно, что тут столкнулись грузовик MAN и микроавтобус Daimler Chrysler.

Информируется следующее: «Водитель MAN совершал разворот и столкнулся с микроавтобусом».

Пострадали пять человек (оба водителя и пассажиры), в том числе пятнадцатилетний парень. Всех их госпитализировали.

Полиция уже открыла уголовное производство по статье 286 «нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины.

Место ДТП

В тему: Появилось видео, как в Бердянске мотоцикл влетел в микроавтобус.

Тэги: ДТП, общество, авария, транспорт, Киевская область, новости Украины

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