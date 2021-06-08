Накануне встречи с Путиным Байден позвонил Зеленскому и пригласил его в Белый дом

Главное: Президенты Украины Владимир Зеленский и США Джо Байден провели телефонные переговоры. Среди прочего, речь шла о визите украинского лидера в Белый дом, который должен состояться этим летом.

Детали: Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден провели телефонный разговор вечером 7 июня. Как сообщил Советник по национальной безопасности американского лидера Джейк Салливан, Байден пообещал Зеленскому и в дальнейшем решительно защищать украинский суверенитет и территориальную целостность.

При этом, как сообщает «Голос Америки», он сообщил главе Украинского государства, что с нетерпением ждет его в Белом доме этим летом — после того, как вернется из Европы.

В свою очередь, Зеленский принял приглашение Байдена. «Благодарю президента Байдена за приглашение во время нашего телефонного разговора посетить Белый дом в июле этого года. Очень жду встречу, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США», — написал он на своей странице в Twitter.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на главу Офиса президента Украины Андрея Ермака, Байден также отметил полную поддержку евроатлантической интеграции Украины и важности предоставления Украинскому государству Плана действий относительно членства в Альянсе.

«Он заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также планируемых мероприятий самого высокого уровня», — рассказал чиновник, добавив, что лидеры также обменялись мнениями относительно стратегического взаимодействия Украины и США накануне важных саммитов «Группы семи» и Североатлантического альянса, а также запланированных встреч Байдена с руководством Евросоюза и президентом РФ.

В свою очередь, Зеленский рассказал Байдену о ситуации на Донбассе, акцентировав внимание на том, что вблизи границы наблюдается высокая концентрация российских войск и тяжелого вооружения.

Президент США, по словам Ермака, согласился, что так называемый отвод российских войск является лишь имитацией, и пообещал, что на саммите «Крымской платформы» США будут представлены на высоком уровне.

Главы государств также обсудили строительство газопровода «Северный поток — 2» и борьбе с влиянием олигархов на жизнь Украины.

В тему: 16 июня 2021 года в Женеве пройдет встреча президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.