Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Накануне встречи с Путиным Байден позвонил Зеленскому и пригласил его в Белый дом

Накануне встречи с Путиным Байден позвонил Зеленскому и пригласил его в Белый дом

Александр Панько
07.06.21 23:59
81
Накануне встречи с Путиным Байден позвонил Зеленскому и пригласил его в Белый дом

Главное: Президенты Украины Владимир Зеленский и США Джо Байден провели телефонные переговоры. Среди прочего, речь шла о визите украинского лидера в Белый дом, который должен состояться этим летом.

Детали: Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден провели телефонный разговор вечером 7 июня. Как сообщил Советник по национальной безопасности американского лидера Джейк Салливан, Байден пообещал Зеленскому и в дальнейшем решительно защищать украинский суверенитет и территориальную целостность.

При этом, как сообщает «Голос Америки», он сообщил главе Украинского государства, что с нетерпением ждет его в Белом доме этим летом — после того, как вернется из Европы.

В свою очередь, Зеленский принял приглашение Байдена. «Благодарю президента Байдена за приглашение во время нашего телефонного разговора посетить Белый дом в июле этого года. Очень жду встречу, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США», — написал он на своей странице в Twitter.

Скриншот сообщения президента Украины Владимира Зеленского в Twitter

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на главу Офиса президента Украины Андрея Ермака, Байден также отметил полную поддержку евроатлантической интеграции Украины и важности предоставления Украинскому государству Плана действий относительно членства в Альянсе.

«Он заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также планируемых мероприятий самого высокого уровня», — рассказал чиновник, добавив, что лидеры также обменялись мнениями относительно стратегического взаимодействия Украины и США накануне важных саммитов «Группы семи» и Североатлантического альянса, а также запланированных встреч Байдена с руководством Евросоюза и президентом РФ.

В свою очередь, Зеленский рассказал Байдену о ситуации на Донбассе, акцентировав внимание на том, что вблизи границы наблюдается высокая концентрация российских войск и тяжелого вооружения.

Президент США, по словам Ермака, согласился, что так называемый отвод российских войск является лишь имитацией, и пообещал, что на саммите «Крымской платформы» США будут представлены на высоком уровне.

Главы государств также обсудили строительство газопровода «Северный поток — 2» и борьбе с влиянием олигархов на жизнь Украины.

В тему: 16 июня 2021 года в Женеве пройдет встреча президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.

Тэги: США, мир, Белый дом, политика, визит, разговор, беседа, Джо Байден, Владимир Зеленский

Комментарии

Статьи

07.06.21 09:10

Страны НАТО некому защищать

Автор: Наина Кравец

Дайджест

Пленки «Бигуса» сливает работающий на Офис Зеленского – Валерий Кондратюк
07.06.21 22:38

Пленки «Бигуса» сливает работающий на Офис Зеленского – Валерий Кондратюк

Автор: Никита Варламов, «Корреспондент»

Выбор редакции
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
07.06.21 20:36

Оккупанты будут судиться с Украиной из-за «водной блокады» Крыма
07.06.21 20:21

Стало известно, когда могут запустить мобильную связь 6G
07.06.21 19:00

Главные новости за 7 июня 2021 года
07.06.21 17:02

Стали известны подробности нападения на митрополита УПЦ в Виннице
07.06.21 16:53

Динамика по заболеваемости коронавирусом в Украине обнадеживает
07.06.21 16:31

Международные резервы Украины резко сократились – названа причина
07.06.21 16:03

Стало известно сколько украинских городов открыли центры массовой вакцинации от COVID
07.06.21 15:46

В МИД ответили России на претензию по новой форме сборной Украины
07.06.21 15:31

Бывшего чиновника СНБО подозревают в госизмене
07.06.21 15:20

Митрополит Антоний рассказал, почему важно быть духовно бдительным
07.06.21 20:36

Оккупанты будут судиться с Украиной из-за «водной блокады» Крыма
07.06.21 19:00

Главные новости за 7 июня 2021 года
07.06.21 16:03

Стало известно сколько украинских городов открыли центры массовой вакцинации от COVID
07.06.21 15:31

Бывшего чиновника СНБО подозревают в госизмене
07.06.21 14:25

Россия может отказаться от участия в Евро-2020 из-за новой формы сборной Украины
07.06.21 13:34

К концу недели перекроют центр Киева. Движение транспорта будет очень затруднено
07.06.21 12:21

Названо еще одно опасное последствие коронавируса
07.06.21 11:59

В УЕФА ответили россиянам по новой форме сборной Украины
07.06.21 10:42

Коронавирус в Украине: зафиксирован минимум заражений с начала года
07.06.21 09:45

Кравчук предложил проводить встречи ТКГ в городе, где Украине обещали защиту
04.06.21 15:59

Скандал в Болгарии: «племянники» из Украины и Молдовы массово делились органами с богатыми «дядюшками»
01.06.21 10:43

Луцкий врач-гинеколог оказался сутенером-рецидивистом
04.06.21 18:58

Богатырева, Табачник, Пискун и другие бывшие чиновники массово лишились госдач
03.06.21 15:42

Рынок «Столичный» приостановил работу, — СМИ
05.06.21 18:39

Названы громкие фамилии, которые первыми попадут в реестр олигархов
04.06.21 19:17

Главные новости за 4 июня 2021 года
04.06.21 20:43

В Китае зафиксирована вспышка мощного штамма коронавируса
02.06.21 10:11

Ученые успешно испытали «убийцу» раковых клеток
01.06.21 16:55

Стали известны победители православного кинофестиваля УПЦ «Международная Киноассамблея на Днепре»
01.06.21 17:26

Митрополит УПЦ рассказал, как сделать любовь к ближним правилом жизни
Фото и Видео
Появилось видео эпичной драки после цыганской свадьбы в России
Появилось видео эпичной драки после цыганской свадьбы в России
Появилось видео эпичной драки после цыганской свадьбы в России
Появилось видео эпичной драки после цыганской свадьбы в России
Во Львове маршрутка влетела в дерево
Во Львове маршрутка влетела в дерево
В Киеве в квартиру на девятом этаже через окно проник пенсионер и взял заложницу
В Киеве в квартиру на девятом этаже через окно проник пенсионер и взял заложницу
Опубликовано видео с места столкновения двух поездов в Пакистане
Опубликовано видео с места столкновения двух поездов в Пакистане
Появилось видео, как в Одессе дельфин укусил ребенка
Появилось видео, как в Одессе дельфин укусил ребенка
В Киеве пьяный мужчина выбросил из окна многоэтажки своего питомца
В Киеве пьяный мужчина выбросил из окна многоэтажки своего питомца
Кравчук предложил проводить встречи ТКГ в городе, где Украине обещали защиту
Кравчук предложил проводить встречи ТКГ в городе, где Украине обещали защиту
Сборная Украины представила новую форму на Евро-2020. У россиян знатно «подгорело»
Сборная Украины представила новую форму на Евро-2020. У россиян знатно «подгорело»
В Украине официально не осталось ни одного «вора в законе»
В Украине официально не осталось ни одного «вора в законе»
Енот обратил в бегство экипаж американской бронемашины
Енот обратил в бегство экипаж американской бронемашины
fraza.com
Новости блогосферы
01.06.21 20:33

Зачем власть преследует русскоязычных граждан Украины?
31.05.21 19:59

Тюрьма за цветы и свобода за убийство: правосудие по-украински
30.05.21 16:13

В Украине готовится грандиозный кипиш?
11.05.21 08:57

Как рост населения Китая повлияет на судьбу Украины

Опрос

Куда вы поедете отдыхать летом 2021?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.