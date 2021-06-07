Оккупанты будут судиться с Украиной из-за «водной блокады» Крыма

Главное: Так называемые власти оккупированного Крыма будут судиться с Украиной из-за «водной блокады» полуострова. Следком РФ уже занимается подготовкой обращения в суд.

Детали: Оккупационная власть Крыма готовит обращение в международный суд в связи с «водной блокадой» со стороны Украины. Об этом заявил так называемый «первый вице-спикер Госсовета Крыма» Ефим Фикс, сообщает «РБК-Украина».

Следственный комитет Российской Федерации уже занимается этим делом.

«Мы идем по своему направлению, направили обращение в СК России, уже назначены следователи, которые занимаются этим делом, уже есть поручения по проведению экспертиз. Если потребуется, будем обращаться в международный суд по правам человека», — отметил Фикс.

В тему: В апреле министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что России не удастся получить украинскую воду для Крыма даже в силовой способ.