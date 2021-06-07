Россия может отказаться от участия в Евро-2020 из-за новой формы сборной Украины

Главное: Истерика в России, связанная с дизайном новой формы сборной Украины, вышла на новый виток. Там рассматривают вопрос отказа от участия в Евро.

Детали: В России всерьез рассматривается вариант, при котором их сборная по футболу откажется от участия в Евро-2020. Об этом сообщил источник, близкий к РФС, пишет dynamo.kiev.ua.

Как отмечается, так футбольные чиновники северного соседа собираются продемонстрировать протест против того, что УЕФА утвердил новую форму сборной Украины.

В тему: Сборная Украины представила новую форму на Евро-2020. Форма будет с картой страны и надписью «Слава Украине». У россиян знатно «подгорело».

В УЕФА одобрили новую форму сборной Украины по футболу, в которой она будет играть на Чемпионате Европы.