Международные резервы Украины резко сократились – названа причина

Главное: Международные резервы Украины сократились. За май они уменьшились на 0,6%.

Детали: Международные резервы Украины в минувшем мае сократились на 160,2 миллиона долларов, то есть на 0,6%. Такие данные приводят в НБУ.

Уточняется, что на начало лета они были на отметке 27 миллиардов 839,86 миллионов долларов.

Сокращение с начала 2021 года составило 4,4%, то есть 1 миллиарда 293 миллиона долларов.

Финансовый регулятор поясняет, что произошло это из-за погашения внешних и внутренних обязательств нашей страны.

Так, как сообщается, в прошлом месяце «общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составлял 650,6 миллионов долларов».

Известно, что 529,3 миллиона долларов ушли на обслуживание и погашение внутренних государственных облигаций.

Уточняется, что валютные поступления в пользу правительства составили 417,9 миллионов долларов, от размещения ОВГЗ – 354,3 миллиона долларов.

В мае также выплатили 64,3 миллиона долларов МВФ.

В НБУ говорят, что «из-за переоценки финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют) их стоимость увеличилась на 136,8 миллионов долларов».

В тему: Курс гривны резко укрепился – основные валюты просели в цене.