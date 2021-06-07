Отмена локдауна в Великобритании — на грани срыва

Главное: В Великобритании зафиксирован новый Delta-вариант коронавируса, случаи заражения которым фиксируются по стране. В связи с этим запланированная отмена локдауна оказалась на грани срыва.

Детали: В Великобритании отмена локдауна под угрозой срыва. Все из-за нового Delta-варианта коронавируса, случаи заражения которым начали фиксировать по стране, сообщает Sky News.

О том, что Delta-вариант делает решение о снятии ограничений более трудным, заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок. По его словам, новый вариант COVID-19, также известный как вариант Дельта, на 40% более заразен, чем штамм Кент (Альфа).

Он отметил, что единственным спасением от нового коронавируса может быть полная вакцинация населения. При этом, жители должны получить две вакцины.

«Это означает, что с новым вариантом Delta справиться с этим вирусом сложнее, но, что самое важное, мы считаем, что с помощью двух доз от вакцины вы получаете такую ​​же защиту, как и от других вариантов», — говорит Хэнкок.

Отменить ограничения в Англии планировали уже 21 июня.

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