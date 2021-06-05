Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В УПЦ считают, что вместо поддержки ПЦУ, чиновники должны заняться экономикой и медициной

В УПЦ считают, что вместо поддержки ПЦУ, чиновники должны заняться экономикой и медициной

Александра Кудрявцева
05.06.21 11:30
250
В УПЦ считают, что вместо поддержки ПЦУ, чиновники должны заняться экономикой и медициной
Главное: Вместо лоббирования интересов ПЦУ, чиновники в Украине должны заниматься решением вопросов в жизненно важных сферах.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, епископ Барышевский Виктор (Коцаба) в своем Телеграм-канале прокомментировал слова министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко о встрече Дениса Шмыгаля с Патриархом всея Грузии Илией II.
 
По мнению епископа Виктора, Александр Ткаченко «прозрачно намекнул, что высокий представитель украинской власти в разговоре с Предстоятелем Грузинской Православной Церкви лоббировал интересы одной конфессии в Украине – ПЦУ».
 
Владыка напомнил чиновникам, согласно Конституции Украины – Церковь в Украине отделена от государств, «а это значит, что украинская власть не должна вмешиваться в церковные дела, какими бы важными они ей не выдавались». Особенно в том случае, «когда есть дела, решать которые нужно немедленно именно государственным чиновникам – в экономической, социальной, медицинской, образовательной и других жизненно важных сферах», – подчеркнул архиерей.
 
Он также отметил, что «от представителей украинского политикума неоднократно звучали слова о том, что ни одна конфессия в нашей стране не имеет приоритета в глазах государства, все пользуются свободой и одинаковыми правами».
 
«Однако на практике мы видим совсем другую картину – когда высшие должностные лица Украины обеспокоены интересами одной конфессии, пренебрегая при этом интересами миллионов верующих нашей Украинской Православной Церкви», – написал владыка.
 
В завершении епископ Виктор выразил мнение, что «когда для признания каноничности церковной структуры со стороны Православных Поместных Церквей, нужно содействие государства, то это очевидно говорит о наличии серьезных проблем у этой структуры, которые делают невозможным ее признание со стороны других Церквей».
 
В тему: УПЦ сделала резонансное заявление международному сообществу.
 

Тэги: чиновники, УПЦ, епископ Виктор

Комментарии

Статьи

04.06.21 09:00

Чехословацкие арсеналы для еврейского государства. Ч.2. Истребители Avia S-199

Автор: Михаил Жирохов

Дайджест

«Черная плесень» уже в Египте. Чем опасна новая болезнь для туристов и попадет ли она в Украину
04.06.21 17:49

«Черная плесень» уже в Египте. Чем опасна новая болезнь для туристов и попадет ли она в Украину

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Сборная Украины на Евро: анализ состава
Сборная Украины на Евро: анализ состава
Сборная Украины на Евро: анализ состава
Сборная Украины на Евро: анализ состава
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
05.06.21 12:00

На Буковине верующие УПЦ пройдут 24 км крестным ходом
05.06.21 11:05

Священник УПЦ рассказал о помощи воинам ООС, детям-сиротам и домам престарелых вблизи линии разграничения на Донбассе
05.06.21 10:12

В Украине открылись еще семь Центров вакцинации от коронавируса. Где и как сделать прививку
05.06.21 07:48

Велосипедисты и «Звезды мировой оперы» сегодня перекроют движение в центре Киева
04.06.21 21:24

В Украине официально не осталось ни одного «вора в законе»
04.06.21 20:43

В Китае зафиксирована вспышка мощного штамма коронавируса
04.06.21 19:17

Главные новости за 4 июня 2021 года
04.06.21 18:58

Богатырева, Табачник, Пискун и другие бывшие чиновники массово лишились госдач
04.06.21 16:43

Минздрав предлагает частным клиникам начать вакцинацию от коронавируса
04.06.21 16:39

Пикантное видео с обнаженными украинками в Дубае выставили на аукцион
05.06.21 07:48

Велосипедисты и «Звезды мировой оперы» сегодня перекроют движение в центре Киева
04.06.21 21:24

В Украине официально не осталось ни одного «вора в законе»
04.06.21 19:17

Главные новости за 4 июня 2021 года
04.06.21 18:58

Богатырева, Табачник, Пискун и другие бывшие чиновники массово лишились госдач
04.06.21 16:28

Путин: 2,5 часа назад успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2»
04.06.21 15:59

Скандал в Болгарии: «племянники» из Украины и Молдовы массово делились органами с богатыми «дядюшками»
04.06.21 15:47

В Харькове сообщили о массовом минировании больниц
04.06.21 14:59

В Украине может появиться свой штамм коронавируса
04.06.21 13:27

В Украине сокращают сеть больниц для пациентов с коронавирусом
04.06.21 13:13

Врач рассказал, когда в Украине ожидается новый рост заболеваемости коронавирусом
29.05.21 13:13

С сегодняшнего дня улететь из Беларуси можно только через Россию
29.05.21 14:35

В УПЦ обеспокоены ростом подростковых суицидов в Украине
29.05.21 13:40

Митрополит Онуфрий рассказал, как научиться переносить жизненные трудности
29.05.21 14:20

Священник УПЦ рассказал как вдохновиться на добрые дела
31.05.21 10:21

Стало известно, сколько украинцы будут отдыхать в июне
01.06.21 10:43

Луцкий врач-гинеколог оказался сутенером-рецидивистом
03.06.21 15:42

Рынок «Столичный» приостановил работу, — СМИ
30.05.21 17:50

На Ровенщине освятили новый храм УПЦ вместо захваченного ПЦУ
02.06.21 10:11

Ученые успешно испытали «убийцу» раковых клеток
30.05.21 08:58

С начала недели курс гривны снова подрастет
Фото и Видео
В Украине официально не осталось ни одного «вора в законе»
В Украине официально не осталось ни одного «вора в законе»
В Украине официально не осталось ни одного «вора в законе»
В Украине официально не осталось ни одного «вора в законе»
Енот обратил в бегство экипаж американской бронемашины
Енот обратил в бегство экипаж американской бронемашины
В Киеве таксист задул газом пассажирку с ребенком
В Киеве таксист задул газом пассажирку с ребенком
В Сети опубликовали видео мощных взрывов на военном заводе в Сербии
В Сети опубликовали видео мощных взрывов на военном заводе в Сербии
В Харькове полицейские полночи уговаривали мужчину отпустить бывшую жену и сына
В Харькове полицейские полночи уговаривали мужчину отпустить бывшую жену и сына
Ровенские депутаты устроили драку прямо на сессии облсовета
Ровенские депутаты устроили драку прямо на сессии облсовета
Тищенко отличился хамской выходкой в Раде
Тищенко отличился хамской выходкой в Раде
В самом центре Николаева расположился огромный кол-центр по выманиванию денег у доверчивых граждан
В самом центре Николаева расположился огромный кол-центр по выманиванию денег у доверчивых граждан
На курорте в Египте львовского врача вернули с того света
На курорте в Египте львовского врача вернули с того света
В Киеве на ходу загорелся автомобиль
В Киеве на ходу загорелся автомобиль
fraza.com
Новости блогосферы
01.06.21 20:33

Власть уничтожает русскоязычных граждан Украины как класс
31.05.21 19:59

Тюрьма за цветы и свобода за убийство: правосудие по-украински
30.05.21 16:13

В Украине готовится грандиозный кипиш?
11.05.21 08:57

Как рост населения Китая повлияет на судьбу Украины

Опрос

Куда вы поедете отдыхать летом 2021?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.