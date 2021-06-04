Богатырева, Табачник, Пискун и другие бывшие чиновники массово лишились госдач

Главное: На сегодняшний день по решению СНБО из государственных дач выселяют 20 бывших чиновников. Среди них Александр Лавринович, Дмитрий Табачник, Святослав Пискун и Раиса Богатырева. Перед некоторыми из них у государства образовались многомиллионные долги.

Детали: По состоянию на 4 июня 20 бывших чиновников покидают государственные дачи в Конча-Заспе и Пуще-Водице под Киевом. Как сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге 4 июня, таковы результаты трехнедельного изучения того, кто и на каких условиях там проживает.

При этом он озвучил весь список выселяемых:

— Панасюк Елена Викторовна;

— Зубко Людмила Николаевна;

— Ивченко Виктор Анатольевич;

— Матвиенко Ольга Васильевна;

— Пискун Святослав Михайлович;

— Юрчик Сергей Владимирович;

— Гаврилюк Лидия Михайловна;

— Васюнник Иван Васильевич;

— Лавринович Александр Владимирович;

— Череп Валерий Иванович;

— Гасинский Юрий Александрович;

— Табачник Дмитрий Владимирович;

— Петренко Николай Николаевич;

— Макарьян Давид Борисович;

— Макарьян Борис Петрович;

— Папиш Илья Иосифович;

— Ильин Александр Игоревич;

— Богатырева Раиса Васильевна;

— Пискун Святослав Михайлович;

— Семиноженко Владимир Петрович;

— Тополов Виктор Семенович.

При этом, по словам Данилова, перед некоторыми арендаторами у предприятия, которое сдает госдачи в аренду, образовались многомиллионные долги. В частности, одной арендаторше госпредприятие задолжало 11,8 миллиона гривен, другому — 2,9 миллиона, также есть люди, которым задолжали 3,2 миллиона гривен.

В тему: В сентябре 2020 года СМИ выяснили, что президент Украины Владимир Зеленский проживает на государственной даче в Конча-Заспе по соседству с бывшими «регионалами, схематозниками Януковича, предателями и фигурантами расследований»: от Кучмы и Литвина до Фокина и Богатыревой.