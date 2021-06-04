Скандал в Болгарии: «племянники» из Украины и Молдовы массово делились органами с богатыми «дядюшками»

Главное: В Болгарии разгорелся скандал после того, как стали известно, что государственная больница могла выполнять операции по пересадке органов с нарушением законодательства. В частности, как утверждается, богачам со всего мира вне очереди пересаживали органы украинцев и молдаван под видом их родственников.

Детали: Министерство здравоохранения Болгарии заявило о противозаконных трансплантациях органов, допущенных при прежнем правительстве Бойко Борисова. Как сообщает «Европейская правда», государственная больница пересаживала органы живых доноров богатым реципиентам под видом родственников вне очереди.

В целом, как утверждается, за последние два года в государственной больнице было проведено 14 операций по пересадке почки, в документах к которым указано, что доноры — бедные «племянники» из Украины и Молдовы, а получатели — богатые «дяди» из таких стран, как Израиль Япония и Оман.

Таким образом якобы получил трансплантацию печени вне очереди в том числе и один высокопоставленный правительственный чиновник.

Министр здравоохранения Стойко Кацаров заявил, что многие из богатых «дядюшек», которые получили почки, использовали фальшивые личности.

Хотя подозрения о нарушении правил трансплантации в стране существуют уже давно, это первый раз, когда такая практика была подтверждена правительством. Министерство здравоохранения опасается, что это разоблачение получит сильный международный резонанс.

В тему: Осенью 2012 года азербайджанка украинского происхождения Элеонора Джабраилова обвинила местного высокопоставленного чиновника в обмане. Якобы он пообещал заплатит ей $50 тысяч долларов за почку для трансплантации больному сыну, но после операции так и не заплатил.