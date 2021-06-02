Главные новости за 2 июня 2021 года

— Депутаты от «Слуги народа» зарегистрировали законопроект, предусматривающий постепенное увеличение пенсионного возраста украинцев до 2035 года. Женщинам, вырастивших ребенка, предлагается сделать исключение.

— По данным Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, в Украине второй год подряд фиксируется рост количества детей, пострадавших от изнасилований. При этом Украина находится в тройке лидеров по производству детской порнографии в мире.

— Нардеп из группы «Доверие» Борис Приходько попался на любопытной переписке. В ней он активно интересовался котировками белорусских евробондов.

— Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя главы Черниговской ОГА и его сообщника. Их подозревают в мошенничестве.

— Глава СНБО Алексей Данилов посетил Литву. Там он заявил, что в связи с вызовами и опасностями в киберпространстве, в Украине будут созданы новые войска — кибервойска.

— Из-за непогоды в некоторых городах Украины улицы превратились в самые настоящие реки. Кое-где люди даже плавали на байдарках.

— Первая черешня на одесских рынках стоит от 500 гривен за килограмм. При этом можно купить ягоды и поштучно.

— В результате масштабного ДТП на Херсонщине столкнулись 5 автомобилей пострадали восемь людей, большинство — дети. Двое из них оказались в реанимации.

— В одном из населенных пунктов Кировоградской области на детской площадке произошло ЧП. Там девочке на детской площадке оторвало палец.

— В селе Каменка (Львовская область) произошла трагедия. Школьники пошли на экскурсию на водопад, один мальчик оступился и упал в воду, получив травмы, несовместимые с жизнью.

— В Сумах патрульные полицейские на протяжении часа общались с мужчиной и уговорили его не прыгать с моста.

— По прогнозам синоптиков к концу недели в Украине потеплеет. Дожди с грозами уйдут, а температура воздуха поднимется.

— По словам бывшей советницы главы «Нафтогаза Украины» Елены Зеркаль, бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер после слушаний по импичменту Дональду Трампу стал лоббистом российского «Северного потока — 2».

— Одиннадцатым президентом Израиля стал сын шестого президента Хаима Герцога Ицхак. Он сменил на этом посту Реуна Ривлина, избранного в 2014 году.

— Американский ученый Адам Франк призвал не ассоциировать неопознанные летающие объекты с инопланетянами. По его словам, все опубликованные за последнее время данные не дают возможности эмпирически доказать внеземное происхождение НЛО.

— В конце мая власти Вьетнама сообщили об обнаружении на территории страны штамма COVID-19, который вобрал в себя особенности двух уже известных опасных вариантов инфекции — британского и индийского. В целом специалистов больше всего тревожат четыре штамма коронавируса.

— В марте 2021 года американский марсоход Curiosity сфотографировал ледяные облака, формирующиеся над поверхностью Красной планеты.

— Шотландские ученые успешно испытали «убийцу» раковых клеток. Препарат сравнили с «троянским конем», а эффект от него назвали «метаболической боеголовкой».

— Ученые из Израиля и США научились продлевать жизнь мышей на 23%. Они уверены, что их метод сможет работать и на людях, увеличив средний возраст человека до 120 лет.