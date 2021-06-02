Стало известно, кто из украинцев получит COVID-паспорта

Главное: Украинцы, привитые от коронвируса китайской вакциной CoronaVac, получат паспорта вакцинации. Министр здравоохранение сообщил, что решение ВОЗ по китайской вакцине позволит выдавать международные сертификаты вакцинированным.

Детали: Украинцы, которым сделали прививки китайской вакциной от коронавируса Sinovac, получат международный сертификат о вакцинации. Об этом во вторник, 1 июня, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в Facebook.

Однако, он отметил, что для получения документа необходимо получить две дозы.

"Одобрение ВОЗ вакцины CoronaVac позволяет выдавать международное свидетельство о проведении вакцинации, всем кто прошел полный курс прививок", - написал он.

Ляшко добавил, что Украина закупила 1,9 млн доз вакцины CoronaVac.

"Сейчас ею прививают лиц 65+, маломобильных групп населения и лиц, ухаживающих за маломобильными, спортсменов, работников образования, которые были привлечены к проведению ВНО, представителей Вооруженных сил Украины, МВД, работников предприятий критической инфраструктуры, а также тех, кто записан на вакцинацию через портал или приложение "Дія", - сообщил министр.

В тему: Страны Евросоюза начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации. Документ можно получить в Болгарии, Дании, Германии, Греции, Польши, Хорватии и Чехии.