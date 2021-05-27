Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Подросток поджог свою беременную подругу на Днепропетровщине

Подросток поджог свою беременную подругу на Днепропетровщине

Александр Панько
27.05.21 14:49
85
Подросток поджог свою беременную подругу на Днепропетровщине

Главное: 17-летний парень едва не сжег свою беременную подругу на Днепропетровщине. Девушка с ожогами доставлена в больницу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Детали: В Днепропетровской области 17-летний парень во время ссоры со своей 20-летней беременной подругой облил ее бензином, поджег и сбежал. Как сообщается на официальной странице полиции региона в Facebook, информация о пожаре в квартире многоэтажного дома поступила правоохранителям днем в среду, 26 мая, от спасателей.

Прибыв на место, силовики обнаружили раненую девушку и доставили ее в больницу. Подростка на месте происшествия обнаружить не удалось.

Позже он был задержан по месту прописки. Был проведен обыск, в ходе которого было изъято оружие.

Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении против юноши уголовного дела по статье о покушении на убийство. Ему может грозить до десяти лет тюремного заключения.

В тему: 2 июля 2019 года в Запорожье мужчина попытался заживо сжечь свою сожительницу. В результате девушку 1997 года рождения доставили в больницу с диагнозом 90% ожогов туловища, конечностей и головы.

Тэги: Запорожье, бензин, беременность, Днепропетровская область, поджог, криминал, новости Украины

Комментарии

Статьи

27.05.21 09:35

Как Кличко превращает метро и трамвай в предметы роскоши

Автор: Александр Карпец

Дайджест

Сатанизм на Евровидении 2021
27.05.21 11:11

Сатанизм на Евровидении 2021

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Роберто Де Дзерби в «Шахтере»: вице-чемпионы меняют курс
Роберто Де Дзерби в «Шахтере»: вице-чемпионы меняют курс
Роберто Де Дзерби в «Шахтере»: вице-чемпионы меняют курс
Роберто Де Дзерби в «Шахтере»: вице-чемпионы меняют курс
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Кто вы, мистер Зеленский?
Кто вы, мистер Зеленский?
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
27.05.21 14:38

Стало известно, с кем Кличко может встретиться после возвращения в ринг
27.05.21 14:06

Украина продолжает опережать Россию в рейтинге ФИФА
27.05.21 13:31

Отныне каждый украинец может узнать, где находится ближайший пункт вакцинации, и пожаловаться на него
27.05.21 13:05

Facebook намекнул на искусственное происхождение коронавируса
27.05.21 13:02

Пентагон неожиданно отказался признавать Россию врагом
27.05.21 12:48

Строительство веревочного парка может стоить свободы двум киевским чиновникам
27.05.21 12:36

Епископ Румынской Церкви выразил поддержку канонической УПЦ
27.05.21 12:16

Подполковник Алексеев, фабриковавший дела на Корбана и Филатова, продолжает работать в ГФС и рассчитывает на повышение, - СМИ
27.05.21 12:11

В Херсонской области УПЦ проведет конференцию по молодежному служению
27.05.21 12:05

Уже завтра УЕФА может кардинально перекроить правила своих футбольных турниров
27.05.21 13:31

Отныне каждый украинец может узнать, где находится ближайший пункт вакцинации, и пожаловаться на него
27.05.21 10:39

Заказчик убийств Гонгадзе и Шеремета спокойно живет в Украине, – Шокин
27.05.21 09:27

Смертность от коронавируса в Украине понемногу начала снижаться
26.05.21 19:00

Главные новости за 26 мая 2021 года
26.05.21 16:47

Киевлянам рассказали, когда подорожает проезд в метро
26.05.21 15:42

«Украинскую правду» продали
26.05.21 14:26

Шесть областей Украины могут «позеленеть» в ближайшем будущем
26.05.21 13:42

В ВОЗ фиксируют уменьшение новых случаев коронавируса в мире
26.05.21 13:07

Украина запретила импорт электроэнергии из Беларуси и России
26.05.21 11:17

В НАН рассказали кое-что обнадеживающее о смертности от коронавируса в Украине
24.05.21 13:04

В Кремле назвали условие возвращения Донбасса в состав Украины
22.05.21 15:11

Смертность от COVID-19 в Украине наконец-то начала снижаться
22.05.21 14:51

На следующей неделе финансовый рост гривны возобновится
23.05.21 00:25

Стало известно, чем опасен горячий душ
22.05.21 16:02

В ВОЗ рекомендуют не спешить возобновлять международные путешествия
22.05.21 14:45

Архиепископ УПЦ рассказал об особенностях молодежного служения в Церкви
22.05.21 14:21

Митрополит УПЦ предложил создать в Украине организацию по изучению вакцин и информированию населения о их действии
22.05.21 13:30

Митрополит Онуфрий рассказал, как святой Николай помог атеистке поверить в Бога
22.05.21 14:00

Комитет Верховной Рады предложил исключить из законопроекта о капелланстве дискриминационные положения
22.05.21 11:13

Сегодня и завтра движение в центре Киева будет серьезно ограничено. Полный список перекрытий
Фото и Видео
Появилось видео очень необычного ДТП в Питере
Появилось видео очень необычного ДТП в Питере
Появилось видео очень необычного ДТП в Питере
Появилось видео очень необычного ДТП в Питере
Как оказалось, «Евровидение» еще не завершилось
Как оказалось, «Евровидение» еще не завершилось
Во Флориде разбился пожарный вертолет – никто не выжил
Во Флориде разбился пожарный вертолет – никто не выжил
Японцы построили уникальный корабль
Японцы построили уникальный корабль
Лукашенко объяснил, почему пришлось посадить самолет Ryanair
Лукашенко объяснил, почему пришлось посадить самолет Ryanair
Появилось впечатляющее видео прошедшего суперлуния
Появилось впечатляющее видео прошедшего суперлуния
В одном из киевских спальников мужчина среди бела дня пытался сигануть с 12 этажа
В одном из киевских спальников мужчина среди бела дня пытался сигануть с 12 этажа
В Хмельницком участник АТО бросался с ножом на кондуктора и водителя автобуса
В Хмельницком участник АТО бросался с ножом на кондуктора и водителя автобуса
Опубликовано видео красной песчаной бури в Алжире и Саудовской Аравии
Опубликовано видео красной песчаной бури в Алжире и Саудовской Аравии
В центре Киева обнаружен тайник с оружием
В центре Киева обнаружен тайник с оружием
fraza.com
Новости блогосферы
11.05.21 08:57

Как рост населения Китая повлияет на судьбу Украины
01.05.21 11:31

Нацистские ублюдки, СС Галичина и самый дебильный мэр Европы
21.04.21 09:06

Зеленский и Тищенко: кто кого позорит больше?
20.04.21 09:16

Про оху...шего от вседозволенности Николая Тищенко

Опрос

Украинцы и русские это:

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.