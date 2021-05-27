Подросток поджог свою беременную подругу на Днепропетровщине

Главное: 17-летний парень едва не сжег свою беременную подругу на Днепропетровщине. Девушка с ожогами доставлена в больницу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Детали: В Днепропетровской области 17-летний парень во время ссоры со своей 20-летней беременной подругой облил ее бензином, поджег и сбежал. Как сообщается на официальной странице полиции региона в Facebook, информация о пожаре в квартире многоэтажного дома поступила правоохранителям днем в среду, 26 мая, от спасателей.

Прибыв на место, силовики обнаружили раненую девушку и доставили ее в больницу. Подростка на месте происшествия обнаружить не удалось.

Позже он был задержан по месту прописки. Был проведен обыск, в ходе которого было изъято оружие.

Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении против юноши уголовного дела по статье о покушении на убийство. Ему может грозить до десяти лет тюремного заключения.

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