Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В США умер известный детский писатель

В США умер известный детский писатель

Агата Кловская
27.05.21 20:25
102
В США умер известный детский писатель

Главное: В США умер писатель Эрик Карл. Он известен детскими книгами.

Детали: В США в возрасте 91 года умер известный детский писатель и иллюстратор Эрик Карл. Об этом сообщает его семья.

Известно, что причиной смерти автора стала почечная недостаточность.

Справка: Эрик Карл начал писательскую карьеру в 1930-х. Популярность он получил в 1969-м году после выхода книги «Очень голодная гусеница», которая стала культовой не только среди американских детей – этот небольшой рассказ из 224 слов был продан общим тиражом более 55 миллионов на семидесяти языках мира.

Всего писатель написал около семидесяти книг, продав более 170 миллионов их копий.

Также он был их иллюстратором.

Книга

В тему: Колумнист «Фразы» жестко раскритиковал победителя премии Оскар-2021.

Тэги: США, писатель, мир, дети, культура, Эрик Карл

Комментарии

Статьи

27.05.21 09:35

Как Кличко превращает метро и трамвай в предметы роскоши

Автор: Александр Карпец

Дайджест

Сатанизм на Евровидении 2021
27.05.21 11:11

Сатанизм на Евровидении 2021

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Кто вы, мистер Зеленский?
Кто вы, мистер Зеленский?
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
27.05.21 19:29

Главные новости за 27 мая 2021 года
27.05.21 17:59

Епископ УПЦ рассказал, как выдержать испытание болезнью
27.05.21 17:52

Епископ УПЦ объяснил, что поможет преодолеть конфликты в семье
27.05.21 17:41

Одесские грабители придумали хитроумный план, чтобы останавливать дальнобоев
27.05.21 16:53

Представитель Евросоюза впервые обвинил Израиль в агрессии против Палестины
27.05.21 16:33

В прокуратуре рассказали, как воруют деньги в киевском метро
27.05.21 16:21

В Черкассах верующие УПЦ отметили день памяти преподобномученика Макария и новомучеников Черкасских
27.05.21 16:03

В Харькове при поддержке УПЦ открыли Всеукраинскую выставку церковного искусства
27.05.21 15:58

У киевлян из-под ног ушла земля в районе популярного торгового центра на Лыбедской
27.05.21 15:41

«Это равноценно самороспуску»: Пашинян оценил отказ ОДКБ защитить Армению
27.05.21 19:29

Главные новости за 27 мая 2021 года
27.05.21 13:31

Отныне каждый украинец может узнать, где находится ближайший пункт вакцинации, и пожаловаться на него
27.05.21 10:39

Заказчик убийств Гонгадзе и Шеремета спокойно живет в Украине, – Шокин
27.05.21 09:27

Смертность от коронавируса в Украине понемногу начала снижаться
26.05.21 19:00

Главные новости за 26 мая 2021 года
26.05.21 16:47

Киевлянам рассказали, когда подорожает проезд в метро
26.05.21 15:42

«Украинскую правду» продали
26.05.21 14:26

Шесть областей Украины могут «позеленеть» в ближайшем будущем
26.05.21 13:42

В ВОЗ фиксируют уменьшение новых случаев коронавируса в мире
26.05.21 13:07

Украина запретила импорт электроэнергии из Беларуси и России
24.05.21 13:04

В Кремле назвали условие возвращения Донбасса в состав Украины
22.05.21 15:11

Смертность от COVID-19 в Украине наконец-то начала снижаться
22.05.21 14:51

На следующей неделе финансовый рост гривны возобновится
23.05.21 00:25

Стало известно, чем опасен горячий душ
22.05.21 16:02

В ВОЗ рекомендуют не спешить возобновлять международные путешествия
22.05.21 14:45

Архиепископ УПЦ рассказал об особенностях молодежного служения в Церкви
22.05.21 14:21

Митрополит УПЦ предложил создать в Украине организацию по изучению вакцин и информированию населения о их действии
22.05.21 13:30

Митрополит Онуфрий рассказал, как святой Николай помог атеистке поверить в Бога
22.05.21 14:00

Комитет Верховной Рады предложил исключить из законопроекта о капелланстве дискриминационные положения
22.05.21 11:13

Сегодня и завтра движение в центре Киева будет серьезно ограничено. Полный список перекрытий
Фото и Видео
Одесские грабители придумали хитроумный план, чтобы останавливать дальнобоев
Одесские грабители придумали хитроумный план, чтобы останавливать дальнобоев
Одесские грабители придумали хитроумный план, чтобы останавливать дальнобоев
Одесские грабители придумали хитроумный план, чтобы останавливать дальнобоев
У киевлян из-под ног ушла земля в районе популярного торгового центра на Лыбедской
У киевлян из-под ног ушла земля в районе популярного торгового центра на Лыбедской
В Харькове задержали блогера, который материл полицейских
В Харькове задержали блогера, который материл полицейских
Появилось видео очень необычного ДТП в Питере
Появилось видео очень необычного ДТП в Питере
Как оказалось, «Евровидение» еще не завершилось
Как оказалось, «Евровидение» еще не завершилось
Во Флориде разбился пожарный вертолет – никто не выжил
Во Флориде разбился пожарный вертолет – никто не выжил
Японцы построили уникальный корабль
Японцы построили уникальный корабль
Лукашенко объяснил, почему пришлось посадить самолет Ryanair
Лукашенко объяснил, почему пришлось посадить самолет Ryanair
Появилось впечатляющее видео прошедшего суперлуния
Появилось впечатляющее видео прошедшего суперлуния
В одном из киевских спальников мужчина среди бела дня пытался сигануть с 12 этажа
В одном из киевских спальников мужчина среди бела дня пытался сигануть с 12 этажа
fraza.com
Новости блогосферы
11.05.21 08:57

Как рост населения Китая повлияет на судьбу Украины
01.05.21 11:31

Нацистские ублюдки, СС Галичина и самый дебильный мэр Европы
21.04.21 09:06

Зеленский и Тищенко: кто кого позорит больше?
20.04.21 09:16

Про оху...шего от вседозволенности Николая Тищенко

Опрос

Украинцы и русские это:

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.