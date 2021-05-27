В США умер известный детский писатель

Главное: В США умер писатель Эрик Карл. Он известен детскими книгами.

Детали: В США в возрасте 91 года умер известный детский писатель и иллюстратор Эрик Карл. Об этом сообщает его семья.

Известно, что причиной смерти автора стала почечная недостаточность.

Справка: Эрик Карл начал писательскую карьеру в 1930-х. Популярность он получил в 1969-м году после выхода книги «Очень голодная гусеница», которая стала культовой не только среди американских детей – этот небольшой рассказ из 224 слов был продан общим тиражом более 55 миллионов на семидесяти языках мира.

Всего писатель написал около семидесяти книг, продав более 170 миллионов их копий.

Также он был их иллюстратором.

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