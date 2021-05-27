Отныне каждый украинец может узнать, где находится ближайший пункт вакцинации, и пожаловаться на него

Главное: Активисты создали интерактивную карту прививок от коронавируса. На ней можно узнать о ближайших пунктах вакцинации, посмотреть статистику, а также пожаловаться на нарушения.

Детали: В Украине создали интерактивную карту вакцинации против коронавирусной болезни COVID-19. Как сообщает «Украинская правда. Жизнь» со ссылкой на общественную организацию «Антикоррупционный штаб», на ней можно найти ближайшие пункты прививок, расположенные в разных регионах, а также посмотреть статистику прививок и вероятное количество потерянных доз препарата.

«В Антикоррупционный штаб регулярно обращаются с жалобами на нарушения в процессе вакцинации. Это и вакцинация в нарушение этапов, определенных Минздравом, и несоблюдение социальной дистанции, и чрезмерная утилизация вакцин», — заявил председатель правления общественной организации Сергей Миткалик, подчеркнув, что теперь каждый украинец имеет возможность увидеть имеющиеся пункты вакцинации и статистику использования ими вакцин, а также «сообщить о нарушении, на которое обязательно отреагируют наши юристы».

Карта охватывает всю территорию Украины, кроме временно оккупированных территорий. На ней автоматически обновляются открытые данные, публикуемые Национальной службой здоровья Украины.

В то же время НСЗУ использует медицинские записи о вакцинации, которые вносятся в электронную систему здравоохранения врачами персонально по каждому пациенту.

Что касается потерянных доз, то на ресурсе можно увидеть лишь гипотетическое количество вакцин, которые были утилизированы за определенный период в конкретном пункте прививки.

Посмотреть карту вакцинации можно здесь.

В тему: По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, до конца мая в Украине ожидается поставка 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Pfizer.