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Новости > В прокуратуре рассказали, как воруют деньги в киевском метро

В прокуратуре рассказали, как воруют деньги в киевском метро

Агата Кловская
27.05.21 16:33
376
В прокуратуре рассказали, как воруют деньги в киевском метро

Главное: В метро Киева украли 12,7 миллионов гривен. Деньги «распилили» на освещении.

Детали: В Киевском метрополитене деньги воруют даже на освещении. Подробности поведали в столичной прокуратуре.

Отмечается, что подрядчику уже сообщили о подозрении. Его обвиняют в нанесении убытков на 12,7 миллионов гривен, которые расхитили на освещении депо Киевского метрополитена.

Следствие утверждает: «Между метрополитеном и подрядной организацией были заключены договора о проведении капитального ремонта сетей освещения объектов метрополитена с производством светодиодных светильников – электродепо Харьковское и Оболонь».

Утверждается, что «в дальнейшем руководитель частного предприятия, злоупотребляя своими полномочиями, достоверно зная фактическую стоимость продукции и выполненных работ,  осуществил поставку светильников со светодиодным источником света по завышенным ценам».

Информируется, что подобные действия уже квалифицированы как злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы (часть 2 статьи 364-1 УК Украины).

В тему: В киевском метро официально разрешили провозить велосипеды и самокаты.

Тэги: Киев, общество, метро, прокуратура, коррупция, криминал, новости Украины

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