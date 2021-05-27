В США работник общественного транспорта хладнокровно расстрелял 8 коллег

Главное: По меньшей мере восемь человек погибли в результате стрельбы возле железнодорожного депо в городе Сан-Хосе, Калифорния. Нападавший также был убит.

Детали: Рано утром 27 мая на станции пригородных поездов в Сан-Хосе, Калифорния, произошла стрельба у центра управления транспортной службы Valley Transportation Authority), где базируются несколько легких железнодорожных поездов и станция техобслуживания. Как сообщает CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах, стрелком оказался работник VTA Сэм Кассиди.

По данным представителя офиса шерифа округа Санта-Клара Рассела Дэвиса, в результате инцидента погибли по меньшей мере 8 человек, сотрудников VTA.

Сам нападавший также был убит. Обстоятельства его смерти, как и мотивы пока неизвестны.

Как сообщает Lenta.ru, полиция уточнила, что на данный момент идет расследование, поэтому информация о погибших и их число еще может меняться. Кроме того, там рассказали, что получили сообщение о взрывных устройствах внутри здания. В настоящее время на месте работают специалисты.

Справка: VTA — это служба общественного транспорта, которая обслуживает автобусные и легкие железнодорожные перевозки в долине Санта-Клара. В ее штате около 2000 сотрудников.

В тему: В конце марта 2021 года неизвестный мужчина открыл стрельбу по людям в Калифорнии. Жертвами нападения стали как минимум четверо людей, в том числе ребенок.

В середине мая в Калифорнии неизвестные открыли огонь по автобусу, в котором проходила вечеринка.