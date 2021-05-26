Ученые выяснили максимальную продолжительность жизни человека

Главное: Международная группа биологов разработала тест, позволяющий по анализу крови определить комплексный показатель динамического состояния организма. С возрастом он снижается и достигает минимума к 120-150 годам.

Детали: Исследователи из Сингапура, России и США пришли к выводу, что максимальная теоретически возможная продолжительность жизни человека составляет 150 лет. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature.

Для оценки состояния организма ученые используют понятие биологического возраста, который часто не совпадает с хронологическим. Чтобы определить биологический возраст выделяют специальные биомаркеры — предикторы старения.

Авторы исследования разработали новый метод определения биологического возраста по анализу крови и предложили использовать для оценки биологического старения универсальный комплексный показатель DOSI (dynamic organism state indicator — индикатор динамического состояния организма).

Анализ данных продольных анализов крови человека из Национального исследования здоровья и питания США и биобанка Великобритании показал, что колебания DOSI связаны с такими переменными, как возраст, наличие заболеваний и образ жизни.

Кроме этого, DOSI увеличивается с возрастом пропорционально времени восстановления после болезней, то есть служит показателем физиологической устойчивости организма.

Исходя из этого, ученые получили расчетным путем максимально возможную продолжительность жизни в районе от 120 до 150 лет, где устойчивость приближается к нулю.

Исследователи подчеркнули, что разработанный ими метод впервые дает возможность оценить теоретически возможную продолжительность жизни для каждого конкретного человека, в отличие от других методов, определяющих только биологический возраст.

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