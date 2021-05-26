Лукашенко предложил оригинальное место для встречи Путина и Байдена

Главное: Александр Лукашенко предлагает организовать встречу Владимира Путина с Джо Байденом в Минске. Обещает их достойно встретить и обсудить все проблемы.

Детали: Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, если президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин хотят обсудить Беларусь, то им лучше сделать это в Минске. Об этом сообщает «БелТА».

Он публично пригласил их приехать в Минск. Лукашенко уверен, что Путин с удовольствием приедет в Беларусь.

«Публично хочу пригласить: если они хотят обсудить проблемы Беларуси, пусть приезжают к нам. Я встречу их достойно обоих, обсудим все проблемы... Будет откровенный разговор. А сидеть в Швейцарии и учить Путина проблемам Беларуси — это смешно», — сказал он.

По его словам, Путин и Байден во время телефонного разговора уже успели обсудить Беларусь. После этого, по словам Лукашенко, Путин потом звонил ему и извинялся, что без разрешения обсуждал Беларусь.

«Я говорю: „Да за это тебе спасибо, что ты ему так сказал“. Поэтому пусть поговорят в Беларуси, хоть будет знать (Байден), где она расположена», — сказал Лукашенко.

В тему: Джо Байден и Владимир Путин должны встретиться в середине июня в Женеве. Стала известна повестка дня встречи.