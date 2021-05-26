«Украинскую правду» продали

Главное: Гендиректор Dragon Capital Томаш Фиала стал новым владельцем издания «Украинская правда». Он обещает не вмешиваться в редакционную политику издания.

Детали: Новым собственником интернет-издания «Украинская правда» стал генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала. Об этом сообщает «Украинская правда».

Все корпоративные права и активы переходят в группу компаний Dragon Capital.

Сообщается, что основатель издания Алена Притула и Фиала заключили соглашение, по условиям которого 100% корпоративных прав на издание и все его активы переходят группе компаний Dragon Capital. Стороны также договорились о том, что редакционная политика и подходы к работе «Украинской правды» останутся без изменений.

Также сообщается, что команда издания во главе с главным редактором Севгиль Мусаевой продолжит работу в прежнем формате в сотрудничестве с Еленой Притулой, которая и в дальнейшем будет выполнять роль редактора-основателя.

Сам Фиала отметил, что по аналогии с проектом НВ будет продолжаться практика невмешательства собственника в редакционную политику «Украинской правды».

В тему: В апреле 2014 года «Украинская правда» обвинила Lifenews в подтасовке, а журналист Шарий «Украинскую правду» — в неосведомленности.