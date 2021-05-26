В Киеве в троллейбус бросили «коктейль Молотова». Есть пострадавшие

Главное: В Киеве на Троещине произошло ЧП — в троллейбус бросили «коктейль Молотова». В результате этого произошло возгорание, и пострадала пассажирка.

Детали: В Киеве мужчина бросил бутылку с неизвестным легковоспламеняющимся веществом в троллейбус. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Как отметили в ведомстве, правоохранителям поступил вызов о том, что на улице Драйзера горит троллейбус.

Предварительно установлено, что мужчина бросил бутылку с неизвестным веществом в троллейбус, в результате чего разбилось стекло и произошло возгорание в салоне. Кроме того, в результате инцидента пострадала пассажирка общественного транспорта, которую медики госпитализировали в больницу.

Злоумышленника задержали. Им оказался местный житель 1993 года рождения. Сейчас с ним общаются правоохранители.

В тему: В декабре 2019 года на железнодорожном вокзале в Киеве загорелся троллейбус с людьми.