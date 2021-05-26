Эксперт описал, что было бы, если украинские власти так и не арестовали Медведчука

После того как в отношении Виктора Медведчука ввели санкции, суд над ним был неизбежен, потому что санкции вводятся только тогда, когда имеет место преступление по соответствующим статьям. Как сообщает zikua.tv, об этом рассказал украинский политолог Сергей Белашко в интервью изданию «Украина.ру».

Если бы этого обвинения не было, то власть тем самым бы признала, что санкции — это просто попытка отобрать какую-то собственность и дискредитировать политика, поэтому обвинение было официально предъявлено, пояснил эксперт.

«В судах эти все обвинения, понятное дело, развалятся, потому что Медведчук не идиот, он был адвокатом по достаточно сложным делам, еще когда Зеленский в школе учился. И такого типа „борзых мальчиков“ он за свою жизнь повидал, наверное, не одну сотню», — уверен Белашко.

Если говорить о каких-то судебных перспективах этого дела, то они появятся только в том случае, если судей будут жестко прессовать, склонять к тому решению, которое нужно Офису президента, заключил собеседник издания.

Напомним, 21 мая Апелляционный суд Киева рассмотрел апелляцию на домашний арест председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука и оставил меру пресечения без изменений.

Как известно, 13 мая, в 13:00 состоялось заседание Печерского райсуда, где рассматривается дело председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука. По решению суда политик должен пребывать под круглосуточным домашним арестом.

Ранее адвокаты Виктора Медведчука Кирпичев К. Х. и Чередниченко Л. В. заявили, что действия Генеральной прокуратуры и ее председателя — Ирины Венедиктовой в отношении председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука — незаконны.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти — откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Сам Виктор Медведчук подчеркнул, что происходящее — политическая расправа за его принципиальную позицию.

«Заявляю, что я нахожусь в Украине и не собираюсь скрываться от правосудия. Я и дальше буду принимать участие в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, которые доверили мне высокое звание народного депутата Украины», — подчеркнул оппозиционный политик.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 27 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.