В Житомире полторы сотни домов остались без воды

Главное: В Житомире произошла авария на водопроводе. Пострадали полторы сотни домов.

Детали: В Житомире на водопроводе случились многочисленные прорывы – случилась авария. В итоге тысячи людей остались без воды.

«Житомирводоканал» информирует, что без воды остались 27 многоэтажных зданий, а также 120 домов в частном секторе.

Известно, что ЧП произошло во вторник, 25 мая, во второй половине дня. На насосной станции второго подъема случился «сбой в работе автоматики, из-за чего возник скачок давления».

В итоге произошли сразу 23 подтвержденные аварии.

На сегодня остаются не ликвидированными двадцать прорывов.

К домам, которые пострадали из-за аварии, организовывают подвозы воды.

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