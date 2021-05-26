Украина запретила импорт электроэнергии из Беларуси и России

Главное: НКРЭКУ запретила импорт электроэнергии из Беларуси и России. Ограничение будет действовать до 1 октября 2021 года.

Детали: Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) запретила импорт электроэнергии из Беларуси и России. Решение принято во время заседания регулятора 26 мая, которое транслировалось в Youtube, собщает «РБК-Украина».

Ограничение будет действовать до 1 октября 2021 года.

Документ временно ограничивает доступную пропускную способность, которая распределяется на суточных и месячных аукционах на 2021 год, в части межгосударственных перетоков между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества, до 0 МВт.

Таким образом, запрещается импорт из Беларуси и России, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества.

Постановлением аннулируются результаты годовых аукционов, на которых распределена пропускная способность на 2021 год в части межгосударственных перетоков между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества.

«Оператору системы передачи возместить победителям аукциона денежные средства, уплаченные за пропускную способность, которая распределена на годовых аукционах на 2021 год в части межгосударственных перетоков между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества», — говорится в документе.

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