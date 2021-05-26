Стало известно, где змеи нападают на украинцев чаще всего

Главное: Украинцев кусают змеи. Чаще всего – в Запорожской области.
Детали: Змеи снова кусают украинцев. Данные приводит Центр общественного здоровья.
Известно, что в этом году официально зафиксировали пятнадцать таких случаев.
Уточняется, что за медицинской помощью из-за этого обратились два ребенка и четыре женщины.
Чаще всего змеи кусаются в Запорожской области – тут зафиксировали уже десять случаев.
Информируется, что в Ивано-Франковской и Львовской областях зафиксировали по два нападения змей, а еще один случай произошел в Ровенской области.
Примечательно, что в прошлом году зафиксировали 249 обращений змей, в том числе 49 детей и 97 женщин. Противоядие пришлось вводить 83 людям.
Эксперты говорят, что в Украине змеи активны с апреля по октябрь. Опаснее всего они ведут себя в апреле-мае, когда у них наступает так называемый брачный период. Второй же пик нападений приходится на сентябре.
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