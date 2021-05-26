В России школьница бутылкой изнасиловала девочку и отправила видео ее матери

Главное: В России в одном из заброшенных домов Барнаула 14-летняя школьница надругалась над 11-летней девочкой, изнасиловав ее бутылкой. Она уже задержана.

Детали: В Барнауле школьница в компании сверстников изнасиловала бутылкой 11-летнюю девочку в заброшенном доме, после чего отправила видео ее матери. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По данным следствия, 14-летняя жительница Барнаула, находясь в компании сверстников в одном из заброшенных домов, причинила телесные повреждения, а затем совершила иные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки. Все это она сняла на видео.

Следственными органами СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Подозреваемую уже задержали, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка распространению видео в социальных сетях.

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