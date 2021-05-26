Масштабное ДТП в Киеве: столкнулись четыре автомобиля

Главное: В Киеве столкнулись четыре машины. Пострадал человек.

Детали: Поздно вечером вторника, 25 мая, в Киеве на перекрестке Оболонского и Московского проспектов произошло резонансное ДТП. Как сообщает ГСЧС, тут столкнулись сразу четыре авто.

В аварию попали машины Volkswagen Passat, Toyota Venza, Renault Megane и Skoda Fabia. Водителя последнего автомобиля госпитализировали.

Информируется, что в результате инцидента произошла утечка горючего на проезжую часть. Спасатели смыли их, а также отключили аккумуляторные батареи и газовые установки.

Сейчас полиция выясняет причины ЧП.

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