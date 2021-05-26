США готовят санкции против Беларуси и Лукашенко персонально

Главное: Соединенные штаты Америки готовят санкции против Александра Лукашенко лично и Беларуси в общем. При этом причастности России к инциденту с самолетом компании Ryanair в штатах не увидели.

Детали: США готовят меры против Беларуси и режима президента страны Александра Лукашенко из-за принудительной посадки в Минске самолета компании Ryanair в тесном контакте с европейскими союзниками. Рассматриваемые варианты включают возможность введения санкций. Об этом сообщила на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, президент США Джо Байден поручил своей команде подготовить варианты эффективных действий, включая санкции, в тесной координации с европейскими союзниками и международными организациями, чтобы привлечь к ответственности режим Александра Лукашенко.

«Мы, разумеется, остаемся в тесном контакте и координации с европейскими коллегами», — сказала Псаки.

Она напомнила, что вчера разговаривала с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Он, по ее словам, в беседе с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым «твердо изложил обеспокоенность» Вашингтона относительно действий Минска.

Ранее участники саммита Евросоюза приняли решение расширить экономические санкции против Беларуси. В «черный» список включены белорусские политики и организации, а также президент страны Александр Лукашенко.

При этом Соединенные Штаты Америки не увидели причастности России к инциденту с самолетом Ryanair в Беларуси.

«Мы не считаем, что дело обстоит таким образом», — заявила Псаки на вопрос журналистов, может ли Россия быть причастна к этому инциденту.

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