Верховный Суд отклонил иск ПЦУ о выселении семей священников УПЦ на Ровенщине

В течение месяца в Верховном суде Украины рассматривали сразу два дела, которые касаются выселения семей священников Украинской Православной Церкви: протоиерея Игоря Гнатишина, настоятеля общины в селе Новая Мощаница Здолбуновского района, и протоиерея Степана Корольчука, настоятеля общины села Полесское Березновского района.
Иски в обоих случаях подали представители ПЦУ, которые силовым способом забрали храмы УПЦ в этих селах. Они не остались довольными после захватов храмов и пытались выселить из домов семьи священников, которые более двадцати лет занимались религиозными общинами.
«Слушание по этим делам проходили в различных судебных инстанциях страны и длились не один год. Я думаю, эти иски являются циничными с точки зрения отношения к человеку и антихристианскими, ведь их подали представители религиозной общины ПЦУ, которые должны исповедовать и жить по законам Христа», — комментирует правозащитница Ровенской и Сарненской епархий УПЦ Раиса Приходько
Верховный суд Украины оставил без удовлетворения иски от общины ПЦУ села Новая Мощаница и от общины ПЦУ села Полесское. В решении указано, что подобные попытки лишения семей жилья являются нецелесообразными и такими, которые не отвечают нормам и принципам, установленным европейским судом.
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