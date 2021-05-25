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Новости > Верховный Суд отклонил иск ПЦУ о выселении семей священников УПЦ на Ровенщине

Верховный Суд отклонил иск ПЦУ о выселении семей священников УПЦ на Ровенщине

Александра Кудрявцева
25.05.21 11:10
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Верховный Суд отклонил иск ПЦУ о выселении семей священников УПЦ на Ровенщине
Гланове: Верховный суд Украины принял решение о том, что в Ровенской области настоятели двух захваченных храмов УПЦ останутся проживать вместе со своими семьями в церковных домах.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Ровенской епархии, в решении Верховного Суда указано, что попытки отобрать дом у семей священников в Новой Мощанице и Полесском не соответствуют нормам европейского суда.
 
В течение месяца в Верховном суде Украины рассматривали сразу два дела, которые касаются выселения семей священников Украинской Православной Церкви: протоиерея Игоря Гнатишина, настоятеля общины в селе Новая Мощаница Здолбуновского района, и протоиерея Степана Корольчука, настоятеля общины села Полесское Березновского района.
 
Иски в обоих случаях подали представители ПЦУ, которые силовым способом забрали храмы УПЦ в этих селах. Они не остались довольными после захватов храмов и пытались выселить из домов семьи священников, которые более двадцати лет занимались религиозными общинами.
 
«Слушание по этим делам проходили в различных судебных инстанциях страны и длились не один год. Я думаю, эти иски являются циничными с точки зрения отношения к человеку и антихристианскими, ведь их подали представители религиозной общины ПЦУ, которые должны исповедовать и жить по законам Христа», — комментирует правозащитница Ровенской и Сарненской епархий УПЦ Раиса Приходько
 
Верховный суд Украины оставил без удовлетворения иски от общины ПЦУ села Новая Мощаница и от общины ПЦУ села Полесское. В решении указано, что подобные попытки лишения семей жилья являются нецелесообразными и такими, которые не отвечают нормам и принципам, установленным европейским судом.
 
В тему: Религиозный эксперт заявил о дискриминации военнослужащих-верующих УПЦ из-за закона о военном капелланстве.

Тэги: Верховный Суд, УПЦ, Ровенская епархия

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