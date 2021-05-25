Епископ УПЦ рассказал о главной миссии Православной Церкви

Главное: Миссия Церкви — проповедовать Евангелие, возвещать миру радостную весть о Воскресении Христовом.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ , об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.

«Цель — соединить человека с Богом, помочь человеку возвратить утраченную чистоту, дать ему возможность стать частью Тела Христового. Евангелие говорит нам о любви: „Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную“ (Ин. 3, 16). А значит и проповедь о Воскресении должна основываться исключительно на любви», — объяснил епископ Виктор.

Владыка напомнил, что Бог пострадал, был распят и воскрес, потому что любит падшего человека. «Любовь — вот движущая сила нашего спасения. И очень печально наблюдать за тем, как некоторые люди, называя себя „христианами“, вместо проповеди Любви говорят о каких-то других вещах, не имеющих ни к Церкви, ни ко Христу никакого отношения», — отметил он.

По его словам, печальнее, когда их речь преисполнена ненависти, злобы и обид. «Разве об этом говорит Христос? Где у Него слова о „национальных“ или „политических“ интересах? Что Он говорит о врагах? Да и есть ли у христианина враги? Нет, и быть не может. Если он — христианин», — добавил владыка.

«Поэтому, когда мы слышим слова, звучащие из уст представителей других конфессий о том, что в Украине существует „вражеская Церковь“, то мы с любовью жалеем их. Жалеем потому, что эти люди так и не поняли главного — принадлежность к Церкви определяется исключительно через единство со Христом. Все остальное — второстепенно», — подытожил епископ Виктор.