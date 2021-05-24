«Учитывая уровень опасности и наглости»: Зеленский поручил прекратить авиасообщение с Беларусью

Главное: Украина намерена полностью прекратить авиасообщение с Республикой Беларусь и закрыть ее воздушное пространство для перелетов из/в Украину после того как белорусские силовиков принудительно посадили пассажирский самолет, летевший рейсом Афины — Вильнюс и задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский инициировал прекращение авиасообщения с Республикой Беларусь и закрытие ее воздушного пространства для перелетов из/в Украину. Как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, соответствующее поручение он дал после совещания в Офисе президента в понедельник, 24 мая, «учитывая уровень опасности и наглости вызовов демократическим ценностям, которые создают своей деятельностью власти Беларуси в непосредственной близости от границ Украины».

По его словам, Украина будет перенаправлять все рейсы в обход воздушного пространства Беларуси.

Данилов также отметил, что «задержание 23 мая белорусского оппозиционного журналиста в Минске — это открытый вызов всему демократическому миру, наглое пренебрежение международными нормами и правилами».

В свою очердеь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже объявил о созыве внеочередного заседания правительства для решения вопроса о запрете авиасообщения с Беларусью. «По поручению президента Украины Владимира Зеленского, во вторник, 25 мая, собираю внеочередное заседание правительства, где будет рассмотрен вопрос об авиасообщении между Украиной и Беларусью», — написал он на своем канале в Telegram.

По информации главы правительства, МИД и Мининфраструктуры уже готовят пакет соответствующих решений.

В тему: 24 мая 2023 года стало известно, что Евросоюз рассматривает возможность остановки полетов европейских авиакомпаний через Беларусь после инцидента с самолетом Ryanair, на борту которого задержали основателя оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Также могут быть остановлены и наземные перевозки между Белоруссией и ЕС.