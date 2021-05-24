Предстоятель УПЦ поздравил Патриарха Кирилла с днем небесного покровителя

Главное: Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил Святейшего Патриарха Кирилла с днем небесного покровителя.
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, Предстоятель Русской Православной Церкви в день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия отмечает день своего тезоименитства.
«Ваше Первосвятительское служение, озаренное силой Божественной благодати, укрепляется молитвенным заступничеством Вашего святого покровителя, явившего своей богобоязненной жизнью непоколебимую стойкость в вере и путь праведности на земле. Следуя его яркому примеру, Вы, Ваше Святейшество, ревностно созидаете Православную веру в сердцах и душах Вашей многочисленной паствы», — сказано в поздравительном адресе.
Предстоятель Украинской Православной Церкви пожелал Патриарху Кириллу крепости сил и помощи Божией в Патриаршем служении.
«Пусть Всемилостивый Господь молитвенным предстательством Вашего Небесного покровителя укрепит Вас в дальнейших трудах на благо Святой Своей Церкви, сохраняя Вас в добром здравии, мире и благоденствии на многая лета», — сказал Митрополит Онуфрий.
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